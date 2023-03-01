متظلم يشهر ورقة المشروع التنموي الجديد لتنفيذ توصيات الوسيط
شكيب بنموسى

بنموسى: المملكة المغربية تعمل بجد على تعزيز الرياضة المدرسية 

2023-03-01 / 10:44
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هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن المغرب يضع الرياضة في صلب نموذجه التنموي الجديد.

وأضاف بنموسى، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجمع العام للجامعة الافريقية للرياضة المدرسية ، أن المملكة المغربية تعمل بجد على تعزيز الرياضة المدرسية باعتبارها رافعة للتنمية البشرية، وذلك تبعا للتوجهات الإستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسيتخلل هذا الجمع العام ، الذي يتواصل إلى غاية 2 مارس ، عقد اجتماع استثنائي للجامعة الافريقية للرياضة المدرسية سيخصص للمصادقة على تعديلات النظامين الأساسي والداخلي وانتخاب أعضاء جدد.

وشدد الوزير أن « تعزيز الرياضة المدرسية أضحى ضرورة أساسية للقارة » ، معتبرا أن الرياضة المدرسية تشكل أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمجتمعات القارة الافريقية.

وتابع بنموسى ، رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ، أن الرياضة المدرسية هي استثمار في مستقبل بلادنا لكونها تسهم في نقل قيم المواطنة والعيش المشترك والتسامح والتماسك الاجتماعي ، إلى جانب مساهمتها في التعلم للجميع خدمة للمساواة بين الجنسين والتعليم مدى الحياة.

وأضاف أن الرياضة المدرسية تعد أيضا رافعة لتقوية قدرات التلاميذ وتزويدهم بالمهارات الناعمة والاحترام وتقدير الذات كآليات أساسية لتكوين شباب متفهم ومرن يشكل العمود الفقري للرأسمال البشري الوطني.

وأكد أن الاستثمار في الرياضة المدرسية يرتبط ارتباطا وثيقا بإصلاح منظومة التربية والتكوين ، مشددا على أن الرياضة المدرسية تمثل آلية فعالة لتسهيل اكتساب المهارات الأساسية.

وأكد الوزير أن » المغرب مقتنع بالأهمية التي يجب أن تولى لتنشيط الرياضة المدرسية الافريقية من خلال إجراءات عديدة ومختلفة من أجل إعطائها المكانة التي تستحقها على المستوى الدولي ».

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الافريقية للرياضة المدرسية يوسف بلقاسمي ، أن هذا اللقاء سيسهم في تعزيز وجهات النظر بين أعضاء الجامعة من أجل تعميق التفكير وتعزيز الرؤى الايجابية حول الخبرات والممارسات الجيدة للنهوض بالرياضة المدرسية الافريقية.

وأضاف أن المغرب يشهد تقدما ملحوظا وآفاق واعدة في مجال تطوير الرياضة المدرسية ، مشيرا إلى أن المملكة، التي تضع القارة الافريقية في صلب خياراتها الاستراتيجية ، أولت على الدوام أهمية قصوى لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الافريقية.

وأشار ، في نفس السياق ، إلى أن المغرب مستعد لتقاسم خبرته في مجال تنشيط الرياضة المدرسية، وكذا التزامه في تعزيز هذا القطاع بجميع البلدان الافريقية من خلال شراكات متنوعة ومتينة.

وبهذه المناسبة ، وقع رئيس الجامعة الافريقية للرياضة المدرسية يوسف بلقاسمي ورئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة بشرى حجيج ، اتفاقية شراكة تروم تقوية التعاون بين الطرفين وتعزيز ممارسة رياضة الكرة الطائرة المدرسية في إفريقيا.

وعرفت الجلسة الافتتاحية لأشغال الجمع العام للجامعة الافريقية للرياضة المدرسية ، حضور 36 عضو الدول الافريقية بالجامعة وعدد من سفراء الدول الافريقية بالمغرب وشخصيات أخرى.

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