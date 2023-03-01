البدراوي يراسل العصبة الاحترافية لتأجيل مباراة الرجاء و حسنية أكادير

هبة بريس ـ رياضة

طالب نادي الرجاء الرياضى من العصبة الاحترافية لكرة القدم تأجيل لقائه القادم أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة القادمة من الدوري الاحترافي.

و أقدم المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي بمراسلة العصبة الاحترافية لكرة القدم، وذلك بهدف تقديم طلب تأجيل لمبارته أمام نادي حسنية أكادير عن الجولة 20 من البطولة الاحترافية تجسيدا لمبادئ تكافؤ الفرص، والتي برمجت بتاريخ 11 مارس 2023، وهو التاريخ المتقارب جدا مع مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجرى بتاريخ 07 مارس 2023 بعاصمة دولة مالي باماكو، حيث أنّ تاريخ العودة للدار البيضاء سيكون مبرمجاً يوم الخميس 09 مارس 2023.

وسيكون على نادي الرجاء الرياضي بعد هذا التاريخ الانتقال مباشرةً نحو مدينة أكادير، ويتجسد جليا في تراكم المقابلات وما ينجم عنها من إصابات تتضاعف كلما تم تقليص عدد أيام الاستفادة من الراحة حسب بلاغ إدارة النادي.

وقد اقترحت إدارة نادي الرجاء الرياضي في مراسلتها هذه، أن يتم تأجيل مباراة الجولة 20 إلى من يوم السبت 11 مارس 2023 إلى يوم الأحد 12 مارس 2023، إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين كل الأندية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1