التحاق جماعي لأطر وعمال “ألزا” بالبيضاء بالاتحاد المغربي للشغل

هبة بريس

احتضنت قاعة فلسطين بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء الثلاثاء 28 فبراير 2023، تجمعا حاشدا متمثل في أكبر إلتحاق جماعي عرفه تاريخ قطاع النقل الحضري بشركة ألزا البيضاء، وبهذا التجمع الحاشد تم تدشين – من طرف الملتحقين – لمسار نقابي جديد بعد التحاقهم جماعيا من نقابةCDT إلى الاتحاد المغربي للشغلUMT، مؤمنين بالعمل النقابي الوحدوي التضامني المستقل والأصيل داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي يتسع لكل المناضلين الشرفاء المؤمنين بمبادئه وأهدافه وثوابته التي من أجلها استرخص رواد الحركة النقابية أرواحهم ودمائهم في سبيل الوحدة النقابية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي السياق نفسه أكد الملتحقون، على أن وحدة التنظيم وأصالته هي الكفيلة بتحسين أوضاع الأطر والعمال وتحقيق الكرامة المنشودة وتقدير المجهودات الكبيرة المبذولة التي يقومون بها أطر وعمال من أجل تجويد الخدمات بما يحقق النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يخدم الساكنة ويوفر التنقل للجميع.

وأهاب الحاضرون إلى رص الصفوف وتقوية التنظيم وتجسيد الوحدة النقابية للدفاع عن الحقوق والمطامح والمطالب العادلة والمشروعة تحت لواء المنظمة العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.

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