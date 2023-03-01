التحاق جماعي لأطر وعمال “ألزا” بالبيضاء بالاتحاد المغربي للشغل

2023-03-01 / 10:30
0
هبة بريس

احتضنت قاعة فلسطين بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء الثلاثاء 28 فبراير 2023، تجمعا حاشدا متمثل في أكبر إلتحاق جماعي عرفه تاريخ قطاع النقل الحضري بشركة ألزا البيضاء، وبهذا التجمع الحاشد تم تدشين – من طرف الملتحقين – لمسار نقابي جديد بعد التحاقهم جماعيا من نقابةCDT إلى الاتحاد المغربي للشغلUMT، مؤمنين بالعمل النقابي الوحدوي التضامني المستقل والأصيل داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي يتسع لكل المناضلين الشرفاء المؤمنين بمبادئه وأهدافه وثوابته التي من أجلها استرخص رواد الحركة النقابية أرواحهم ودمائهم في سبيل الوحدة النقابية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي السياق نفسه أكد الملتحقون، على أن وحدة التنظيم وأصالته هي الكفيلة بتحسين أوضاع الأطر والعمال وتحقيق الكرامة المنشودة وتقدير المجهودات الكبيرة المبذولة التي يقومون بها أطر وعمال من أجل تجويد الخدمات بما يحقق النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يخدم الساكنة ويوفر التنقل للجميع.

وأهاب الحاضرون إلى رص الصفوف وتقوية التنظيم وتجسيد الوحدة النقابية للدفاع عن الحقوق والمطامح والمطالب العادلة والمشروعة تحت لواء المنظمة العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتفقوا على مواصلة الحوار.. وزير النقل يجتمع بمهنيي النقل الدولي الطرقي

اتفقوا على مواصلة الحوار.. وزير النقل يجتمع بمهنيي النقل…

2023-03-01 / 15:06
Photo of بنموسى يتفقد عمل طلبة سلك الإجازة في التربية بالمؤسسات التعليمية

بنموسى يتفقد عمل طلبة سلك الإجازة في التربية بالمؤسسات…

2023-03-01 / 14:55
Photo of عين على السوق… أربعاء أولاد سعيد بسطات نموذجا

عين على السوق… أربعاء أولاد سعيد بسطات نموذجا

2023-03-01 / 14:14
Photo of حموني يسائل وزير النقل حول “تحسين شروط نقل المسافرين عبر الحافلات”

حموني يسائل وزير النقل حول “تحسين شروط نقل المسافرين…

2023-03-01 / 13:56
Photo of مستعملا قطعة قماش.. محكوم بالإعدام ينت.حر بسجن فاس

مستعملا قطعة قماش.. محكوم بالإعدام ينت.حر بسجن فاس

2023-03-01 / 12:48
Photo of وفد دبلوماسي أمريكي يزور المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالبيضاء

وفد دبلوماسي أمريكي يزور المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية…

2023-03-01 / 12:27
Photo of مراكش : منظمة حقوقية تطالب لفتيت بلجنة لتحقيق في مشروع سكني

مراكش : منظمة حقوقية تطالب لفتيت بلجنة لتحقيق في…

2023-03-01 / 11:52
Photo of ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-03-01 / 11:30
Photo of بنموسى: المملكة المغربية تعمل بجد على تعزيز الرياضة المدرسية 

بنموسى: المملكة المغربية تعمل بجد على تعزيز الرياضة المدرسية 

2023-03-01 / 10:44
Photo of التزوير والإيذاء العمدي يجر 3 أمنيين للتحقيق بالجديدة

التزوير والإيذاء العمدي يجر 3 أمنيين للتحقيق بالجديدة

2023-03-01 / 09:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق