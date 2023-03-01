فتاة جديدة تتهم ألفيس: حاول اغت.صابي بنفس الطريقة والمكان

2023-03-01 / 10:13
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هبة بريس - وكالات

واصلت المشاكل ملاحقة النجم البرازيلي داني ألفيش المتهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، إذ زعمت فتاة أخرى أنه حاول اغتصابها بذات الطريقة وفي نفس المكان قبل 8 أعوام.

وتحدثت فتاة أخرى عبر مقطع انتشر بشكل واسع في إسبانيا يوم الاثنين، زاعمة أنها كانت عرضة لذات التجربة مع داني ألفيش قبل 8 أعوام.

وقالت الفتاة التي نقلت صحيفة “ماركا” حديثها: بالحديث عن قضية ألفيش، يعرف المقربون مني قصة حدثت مع ذات الشخص في ذات المكان (النادي الليلي) وحينها كنت أبلغ من العمر 18 عاماً، قام بدعوتي إلى مكان كبار الشخصيات وواجهت ذات التفاصيل التي واجهتها الفتاة الأخرى، ما يثير اشمئزازي أن هذا الشخص ما زال يفعل نفس الأمر منذ 8 أعوام.

واختفى المقطع الذي حصل على عدد مشاهدات مليونية في وقت قصير من منصة “تيك توك”.

هذا وغير ألفيش أقواله أمام المحققين أكثر من مرة، ما أسهم بتأزيم موقفه أمام القضاء.

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‫3 تعليقات

  1. من هنا نفهم ان المرأة ادا قامت بنزع ملابسها كليا امامك و الشموع مضائة فهاد لا يعني انها تريد ممارسة الجنس معك و يجب طرح السؤال اولا قبل اي شيئ و تدهب معها لتسجيل اقوالها مع تصحيح الامضاء. و به وجب الاعلام

  2. يدخلن الملاهي ويبحتن عن الجنس و الخمر وحين يقمن بءلك امام شخص مشهور .فإنها تتحول الى اغتصاب .هؤلاء الفتيات متربصات

  3. هناك مافيات متخصصة تستغل الناس حسب مراكزهم.البحث عن الابتزاز من اجل جني أرباح طائلة.يستعملون بائعات الهوى المحترفات لتنفيذ خطط محكمة ضد اي شخص مستهدف للايقاع به.هنا وجب الابتعاد عن الملاهي والحانات وهناك اماكن اخرى ولايجب ابدا غلق الباب ان كنت في مكتبك وتستقبل امرأة ،حذاري من مكرهم وفتنهم.اعاذنا الله منهم ومن شرورهم ومن شرور المخلوقات .

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