البرلمان الأوروبي يقرر حظر “تيك توك” على هواتف موظفيه

هبة بريس - وكالات

قرر البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، حظر تطبيق “تيك توك” الصيني على هواتف موظفيه لأسباب أمنية، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة.

وأوضح مسؤول بالتكتل أن الحظر سينطبق أيضا على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى، مضيفا أنه من المتوقع الإعلان عن القرار قريبا.

وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي “تيك توك” أيضا على هواتف الموظفين، ما يؤكد المخاوف المتزايدة إزاء الشركة المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية وما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية استغلال التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها، وتنفي بكين مرارا وجود مثل هذه النوايا.

و”تيك توك” محظور على الأجهزة المملوكة للحكومة التي يستخدمها موظفو مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما اتخذت كندا قرارا مشابها الاثنين، كما حظرت الهند التطبيق.

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