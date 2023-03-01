المديرية العامة للأمن الوطني

التزوير والإيذاء العمدي يجر 3 أمنيين للتحقيق بالجديدة

2023-03-01 / 09:21
1
هبة بريس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أمس الثلاثاء 28 فبراير الجاري، ثلاثة موظفين للشرطة يعملون بالفرقة السياحية بالجديدة، وهم مفتشان ممتازان ومقدم للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير محاضر قانونية والإيذاء العمدي والمشاركة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أخضعت الموظفين الثلاثة لأبحاث قضائية معمقة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير محضر توقيف أحد الأشخاص وتعريضه للإيذاء العمدي باستخدام السلاح الوظيفي.

وقد انطلقت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية بعدما كشفت تسجيلات الكاميرا المحمولة للشرطيين، أنهم ضمنوا معطيات مغلوطة ومشوبة بالتحريف في محضر توقيف الشخص المعني بالأمر.

وقد قررت النيابة العامة المختصة إيداع الشرطيين الثلاثة رهن الاعتقال، بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني إصدار قرار التوقيف المؤقت في حق المعنيين بالأمر، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشقوري : المغرب مستعد لمشاركة تجربته في مكافحة الإرهاب مع إفريقيا

الشقوري : المغرب مستعد لمشاركة تجربته في مكافحة الإرهاب…

2023-03-01 / 21:54
Photo of باحثون يأكدون على ثلاث أسس في ذكرى 63 لزلزال أكادير

باحثون يأكدون على ثلاث أسس في ذكرى 63 لزلزال…

2023-03-01 / 21:35
Photo of تفكيك ورشة لصناعة زوارق معدة للهجرة والتهريب

تفكيك ورشة لصناعة زوارق معدة للهجرة والتهريب

2023-03-01 / 21:02
Photo of منظمة ..المغرب أطلق مخططا غير مسبوق للتنمية

منظمة ..المغرب أطلق مخططا غير مسبوق للتنمية

2023-03-01 / 18:39
Photo of دشن مركزا صحيا ..رئيس الحكومة الاسبانية يحل بسبتة المحتلة

دشن مركزا صحيا ..رئيس الحكومة الاسبانية يحل بسبتة المحتلة

2023-03-01 / 18:15
Photo of الكاف يعلن منح الملك محمد السادس جائزة “التميز”

الكاف يعلن منح الملك محمد السادس جائزة “التميز”

2023-03-01 / 18:12
Photo of المغرب والاتحاد الإفريقي يخلدان الدورة ال8 لليوم الإفريقي للتغذية المدرسية

المغرب والاتحاد الإفريقي يخلدان الدورة ال8 لليوم الإفريقي للتغذية…

2023-03-01 / 17:05
Photo of كوونا بالمغرب.. تسجيل 5 إصابات جديدة

كوونا بالمغرب.. تسجيل 5 إصابات جديدة

2023-03-01 / 16:24
Photo of أكادير.. ترويج المخدرات يجر مواطنا من افريقيا جنوب الصحراء للاعتقال

أكادير.. ترويج المخدرات يجر مواطنا من افريقيا جنوب الصحراء…

2023-03-01 / 15:46
Photo of إنزكان: إعفاء نائب لوكيل الملك من مهامه وإحالته على لجنة تأديب

إنزكان: إعفاء نائب لوكيل الملك من مهامه وإحالته على…

2023-03-01 / 15:15

تعليق واحد

  1. اصبح المواطن الجديدي يعاني من تسلط وعجرفة بعض رجال الامن والدرك
    يحتقرون الشعب ويسجلون مخالفات وهمية

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق