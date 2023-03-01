المديرية العامة للأمن الوطني

التزوير والإيذاء العمدي يجر 3 أمنيين للتحقيق بالجديدة

2023-03-01 / 09:21
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هبة بريس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أمس الثلاثاء 28 فبراير الجاري، ثلاثة موظفين للشرطة يعملون بالفرقة السياحية بالجديدة، وهم مفتشان ممتازان ومقدم للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير محاضر قانونية والإيذاء العمدي والمشاركة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أخضعت الموظفين الثلاثة لأبحاث قضائية معمقة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير محضر توقيف أحد الأشخاص وتعريضه للإيذاء العمدي باستخدام السلاح الوظيفي.

وقد انطلقت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية بعدما كشفت تسجيلات الكاميرا المحمولة للشرطيين، أنهم ضمنوا معطيات مغلوطة ومشوبة بالتحريف في محضر توقيف الشخص المعني بالأمر.

وقد قررت النيابة العامة المختصة إيداع الشرطيين الثلاثة رهن الاعتقال، بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني إصدار قرار التوقيف المؤقت في حق المعنيين بالأمر، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

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