طقس الأربعاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة، اليوم الأربعاء، بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع أو جليد بكل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والريف والجنوب – الشرقي للبلاد.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة فوق كل من الشمال الغربي للبلاد، والأطلسين الكبير والمتوسط، وجنوب الريف والسايس والمنطقة الشرقية.

وستنزل قطرات مطرية أخرى فوق شمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1400 متر.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية على السهول الشمالية والوسطى، فضلا عن تسجيل هبات رياح محلية قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و 4 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و18 درجة بالسواحل ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 4 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بشمال البلاد، بينما ستنخفض شيئا ما في باقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان، وسيصبح تدريجيا هائجا عند نهاية الليل بالمحيط الأطلسي، وسيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور.

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