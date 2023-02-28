النقل السككي .. أزيد من 45,9 مليون مسافر في سنة

2023-02-28 / 21:15
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هبة بريس _ الرباط

بلغ عدد المسافرين الذين اختاروا قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تنقلاتهم أزيد من 45,9 مليون مسافر برسم سنة 2022.

وأوضح المكتب في بلاغ أن نشاط المسافرين سجل نموا استثنائيا بلغ أزيد من 45,9 مليون مسافر اختاروا القطار من أجل تنقلاتهم خلال سنة 2022، مضيفا أن المكتب حقق رقم معاملات قياسيا تجاوز ملياري درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن نشاط المسافرين ارتفع بنسبة 42 في المائة مقارنة بسنة 2021، محققا بذلك انتعاشا ملحوظا في جميع المؤشرات.

وسجلت الذكرى الرابعة للقطار فائق السرعة (البراق)، التي تصادف سنة 2022، أزيد من 4,16 مليون مسافر، مقارنة بما مجموعه 3 ملايين برسم سنة 2019، وهي السنة المرجعية التي سبقت انتشار الوباء.

من جهته، بلغ رقم المعاملات السنوي للمكتب 554 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 61 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وعلاوة على ذلك، أنهى نشاط نقل البضائع السنة برقم معاملات بلغ 1,692 مليار درهم، وهو ما يعادل نقل أزيد من 20 مليون طن وتحسن أداء نشاط الشحن الذي سجل لأول مرة رقم معاملات تجاوز الـ 600 مليون درهم

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تعليق واحد

  1. لا نعـرف هـل السكك الحديـدية تابعـة للمغـرب أم لفـرنسـا ، فرغـم رقـم المعاملات المصرح بـه ، نسمـع دائـمـا أن هنـاك عجـر ا ملحوظـا ، والواقـع غيـر ذلك . كل القطـار ات وفـي جميع الاتجاهـات نجـدها دائما مكتضة وفوق الطـاقة ، فمـا رأيكــم ؟

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