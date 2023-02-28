مدينة الصويرة تفتقر إلى استثمارات لإمتصاص عطالة الشباب

2023-02-28 / 21:23
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محسن الراضي : هبة بريس

تعاني مدينة الصويرة، منذ فترة طويلة من مشكلة بطالة الشباب، مما يؤثر بشكل سلبي على مستقبل و إستقرار هؤلاء وتفكير الكثير منهم الى الهجرة خصوصا عبر قوارب الموت .

فالشباب الصويري ، بات يواجه صعوبة بالغة في العثور على فرص عمل تلبي احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا منهم فئة المتخرجين من الجامعة أو من معاهد التكوين المهني، فيما تظل الفئة الغير مكونة تواجه صعوبة العثور على فرص عمل بسبب عدم وجود المهارات والخبرات المطلوبة.

وتتزايد مشكلة البطالة في مدينة الصويرة مع مرور الوقت، نظرا لإفتقار الاقليم إلى الاستثمارات الكافية لتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وبالتالي، يشعر الشباب بالإحباط واليأس، مما يدفع البعض منهم إلى الهجرة إلى مدن أخرى أو حتى خارج البلاد.

وضعية تسائل السلطات الاقليمية والوطنية حول الإجراءات الفعالة من برامج الاستثمارات من أجل معالجة مشكلة البطالة بهذه المنطقة من ربوع الوطن للحد من هجرة الشباب.

بالاقليم في الوقت الراهن، يفتقر إلى النيات التحتية الأساسية التي يحتاجها المستثمرون من أجل خلق نمو اقتصادي عبر امتصاص البطالة المتزايدة، كما يسجل غياب برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تساعد في خلق فرص عمل .

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