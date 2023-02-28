النطق بالحكم في قضية قاضي بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بنصالح

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

بعد جلسات ماراتونية أدانت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، الإثنين،بالسجن في حق قاض ببني ملال، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيهبنصالح، متهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال.

وقضت غرفة جرائم الأموال بهذه المحكمة، بخمس سنوات في حق قاضي بني ملال، وخمس سنوات لنائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح. بعدما تمت متابعتهمابتهم الارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيامبعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل منالأعمال المرتبطة بوظيفته، والمشاركة.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت مستشاراجماعيا، وقاضيا يشتغل بمحكمة الاستئناف ببني ملال، في يونيو2022 متلبسين بتلقي رشوة تقدر بحوالي 18 مليون سنتيم.

وجاء توقيف المشتبه فيهما بعد اتصال مواطن بالرقم الأخضر،المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، ذكر خلاله أن المعنيين بالأمريبتزانه مقابل “خدمة قضائية” (لتخفيف حكم قضائي في جريمةقتل).

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