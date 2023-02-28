وفاة ريتشاردز بطل الأولمبياد في القفز بالزانة عن عمر 97 عاما

2023-02-28 / 19:47
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هبة بريس _ رياضة

أعلن عن وفاة بوب ريتشاردز، بطل الأولمبياد مرتين في القفز بالزانة يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 97 عاما.

وقال ابنه براندون عبر فيسبوك: “توفي بهدوء أثناء نومه محاطا بمحبيه. إنه في مكان أفضل الآن ويرقد في سلام”..

وكان ريتشاردز قد فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 1952 في هلسنكي وبعد ذلك بأربع سنوات في ملبورن.. ولا يزال الرجل الوحيد الذي فاز باللقب الأولمبي مرتين.

وفي عام 1958 أصبح أول رياضي يظهر على غلاف عبوة لمنتج حبوب الإفطار الأمريكية ويتيز.

وتم ترسيم ريتشاردز كاهنا في عام 1946 وترشح أيضا لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 1984 عبر حزب الشعب

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