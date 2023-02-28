مرصد : 48 في المئة من “سجناء الأحداث” يتابعون دراستهم من داخل المؤسسات

هبة بريس _ الرباط

كشف المرصد المغربي للسجون أن 48 في المئة من السجناء الأحداث يتابعون دراستهم من داخل المؤسسات الإصلاحية، فيما 30% من هذه الفئة يستفيدون من برامج التكوين المهني.

وأبرز المرصد، في تقرير البارومتر الأول حول “مستوى إعادة إدماج السجناء الأحداث” برسم شهر شتنبر 2022، والذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء بالرباط، أن 9% يتابعون دراستهم في المستوى الابتدائي، و37% في المستوى الإعدادي، و50% في المستوى الثانوي، و4% في المستوى الجامعي.

أشار التقرير، في شقه المرتبط بالسمات المتعلقة ببرامج إعادة الإدماج، إلى أن 34 % يتابعون دراساتهم في شعبة العلوم الإنسانية، و 34 % في العلوم التجريبية، و 21 % في علوم الحياة والأرض، و 8 % في الاقتصاد، و 3 % في القانون.

وسجل التقرير أن 81 % من السجناء الأحداث استفادوا من خدمات التوجيه، موضحا أن 59 % راضون عن الخدمات التي تسمح بمتابعة الدراسة داخل السجن، و 34 % راضون جدا، و 3 % راضون إلى حد ما، و 4 % غير راضين

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