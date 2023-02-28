مرصد : 48 في المئة من “سجناء الأحداث” يتابعون دراستهم من داخل المؤسسات
كشف المرصد المغربي للسجون أن 48 في المئة من السجناء الأحداث يتابعون دراستهم من داخل المؤسسات الإصلاحية، فيما 30% من هذه الفئة يستفيدون من برامج التكوين المهني.
وأبرز المرصد، في تقرير البارومتر الأول حول “مستوى إعادة إدماج السجناء الأحداث” برسم شهر شتنبر 2022، والذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء بالرباط، أن 9% يتابعون دراستهم في المستوى الابتدائي، و37% في المستوى الإعدادي، و50% في المستوى الثانوي، و4% في المستوى الجامعي.
أشار التقرير، في شقه المرتبط بالسمات المتعلقة ببرامج إعادة الإدماج، إلى أن 34 % يتابعون دراساتهم في شعبة العلوم الإنسانية، و 34 % في العلوم التجريبية، و 21 % في علوم الحياة والأرض، و 8 % في الاقتصاد، و 3 % في القانون.
وسجل التقرير أن 81 % من السجناء الأحداث استفادوا من خدمات التوجيه، موضحا أن 59 % راضون عن الخدمات التي تسمح بمتابعة الدراسة داخل السجن، و 34 % راضون جدا، و 3 % راضون إلى حد ما، و 4 % غير راضين
2 تعليقات
إن السجناء محرومين من التعليم والصحة يجب على الحكومة مراعاة وضعيتهم داخل المؤسسات السجنية.
السجناء في المغرب الحمدلله تتغير نحو الأفضل رغم مشاكلهم التي جعلتها يسجنون فهم يتخطونها ويصمدون من أجل الوصول إلى مستقبل افضل بتكثير من السابق.