لمحاصرة ” شهود الزور”..المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن عن آلية جديدة

هبة بريس _ الرباط

كشفت دورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، عن تطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج2، للمساعدة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية.

وتوفر هذه الآلية إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته.

وأوضحت الدورية أن هذه الآلية ستمكن من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الظاهرة المشينة.

ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، رؤساء المحاكم إلى ضرورة تعميم محتويات الدورية على القضاة، نظرا لما يُتوخى من هذه الآلية من مساعدة المحكمة على ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة.

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