لمن صوت مدرب الجزائر جمال بلماضي في جوائز “الأفضل ” ؟

2023-02-28 / 18:05
1
هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن اختيارات المدربين الذين شاركوا في التصويت لصالح المترشحين لجوائز “الأفضل”، في الحفل الذي أقيم يوم أمس الاثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقام جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، بالتصويت في جائزة أفضل مدرب في العالم لصالح مدرب المغرب وليد الركراكي، على حساب كل من ليونيل سكالوني وكارلو أنشيلوتي.

وقام بلماضي بالتصويت أيضاً لصالح الدولي المغربي ياسين بونو، للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وذلك على حساب إيميليانو مارتينيز وتيبو كورتوا.

وقام بلماضي كذلك بالتصويت لصالح الفرنسي كريم بنزيما في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم، ثم اختار محمد صلاح في المركز الثاني، ولوكا مودريتش في المركز الثالث.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إشبيلية يفاجى بونو بتصريح حول ” جوائز الأفضل “

إشبيلية يفاجى بونو بتصريح حول ” جوائز الأفضل “

2023-02-28 / 21:04
Photo of وفاة ريتشاردز بطل الأولمبياد في القفز بالزانة عن عمر 97 عاما

وفاة ريتشاردز بطل الأولمبياد في القفز بالزانة عن عمر…

2023-02-28 / 19:47
Photo of صحيفة ماركا: حكيمي ينفي اتهام الاغتصاب “المزعوم”

صحيفة ماركا: حكيمي ينفي اتهام الاغتصاب “المزعوم”

2023-02-28 / 17:42
Photo of رسميا.. استقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

رسميا.. استقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

2023-02-28 / 13:56
Photo of تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم

تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم

2023-02-27 / 23:27
Photo of جماهير الأرجنتين تفوز بجائزة “الفيفا”

جماهير الأرجنتين تفوز بجائزة “الفيفا”

2023-02-27 / 23:15
Photo of ميسي يتربع على عرش اللاعب الأفضل لسنة 2022

ميسي يتربع على عرش اللاعب الأفضل لسنة 2022

2023-02-27 / 22:51
Photo of سكالوني أفضل مدرب في العالم

سكالوني أفضل مدرب في العالم

2023-02-27 / 22:08
Photo of ماري إيربس أفضل حارسة مرمى في العالم

ماري إيربس أفضل حارسة مرمى في العالم

2023-02-27 / 21:57
Photo of “مارتينيز” يذرف الدموع بعد التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى

“مارتينيز” يذرف الدموع بعد التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى

2023-02-27 / 21:55

تعليق واحد

  1. العقل السليم في الجسم السليم ، بلماضيا رجل من المعدن الذهبي الحر. 👍👍

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق