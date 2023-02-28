لمن صوت مدرب الجزائر جمال بلماضي في جوائز “الأفضل ” ؟

هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن اختيارات المدربين الذين شاركوا في التصويت لصالح المترشحين لجوائز “الأفضل”، في الحفل الذي أقيم يوم أمس الاثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقام جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، بالتصويت في جائزة أفضل مدرب في العالم لصالح مدرب المغرب وليد الركراكي، على حساب كل من ليونيل سكالوني وكارلو أنشيلوتي.

وقام بلماضي بالتصويت أيضاً لصالح الدولي المغربي ياسين بونو، للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وذلك على حساب إيميليانو مارتينيز وتيبو كورتوا.

وقام بلماضي كذلك بالتصويت لصالح الفرنسي كريم بنزيما في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم، ثم اختار محمد صلاح في المركز الثاني، ولوكا مودريتش في المركز الثالث.

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