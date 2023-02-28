زلزال تركيا.. 20 وف_اة و33 مفقودا في صفوف الجالية المغربية

هبة بريس

بلغت حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، ‏جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، إلى حدود اليوم الثلاثاء، 20 حالة، بالإضافة إلى وجود 33 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما علم من سفارة المملكة المغربية بأنقرة.

وأوضحت التمثيلية الدبلوماسية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة تنضاف إلى 19 حالة التي تم الإعلان عنها سابقا.

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق أن 154 من أفراد الجالية المغربية بتركيا نجوا من الكارثة، ضمنهم 16 جريحا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 06 فبراير منطقة ‏‏”بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” ‏و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز ‏الزلزال.‏

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس ‏الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة، وبلغت حصيلة الكارثة، إلى حدود الساعة، أكثر من 44 ألف قتيل.‏

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