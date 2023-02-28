صحيفة ماركا: حكيمي ينفي اتهام الاغتصاب “المزعوم”

2023-02-28 / 17:42
10
هبة بريس

بعد الضجة التي رافقت نشر خبر اتهام الدولي المغربي أشرف حكيمي بشبهة الاغتصاب، أكد الأخير خلى أن الاتهامات الموجهة إليه بتهمة لا أساس لها من الصحة.

وأوردت صحيفة marca الإسبانية، أن نجم الأسود أشرف حكيمي ينفي هذه الاتهامات المزعومة، مؤكدا أن ” كل الاتهامات زائفة”.

هذا وكان صحيفة لوباريزيان الفرنسية، قد نشرت أمس الاثنين، خبرا يفيد اتهام حكيمي باغتصاب شابة فرنسية تبلغ 24 سنة بمنزله في بولوني بيلانكور في 25 فبراير الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إشبيلية يفاجى بونو بتصريح حول ” جوائز الأفضل “

إشبيلية يفاجى بونو بتصريح حول ” جوائز الأفضل “

2023-02-28 / 21:04
Photo of وفاة ريتشاردز بطل الأولمبياد في القفز بالزانة عن عمر 97 عاما

وفاة ريتشاردز بطل الأولمبياد في القفز بالزانة عن عمر…

2023-02-28 / 19:47
Photo of لمن صوت مدرب الجزائر جمال بلماضي في جوائز “الأفضل ” ؟

لمن صوت مدرب الجزائر جمال بلماضي في جوائز “الأفضل…

2023-02-28 / 18:05
Photo of رسميا.. استقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

رسميا.. استقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

2023-02-28 / 13:56
Photo of تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم

تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم

2023-02-27 / 23:27
Photo of جماهير الأرجنتين تفوز بجائزة “الفيفا”

جماهير الأرجنتين تفوز بجائزة “الفيفا”

2023-02-27 / 23:15
Photo of ميسي يتربع على عرش اللاعب الأفضل لسنة 2022

ميسي يتربع على عرش اللاعب الأفضل لسنة 2022

2023-02-27 / 22:51
Photo of سكالوني أفضل مدرب في العالم

سكالوني أفضل مدرب في العالم

2023-02-27 / 22:08
Photo of ماري إيربس أفضل حارسة مرمى في العالم

ماري إيربس أفضل حارسة مرمى في العالم

2023-02-27 / 21:57
Photo of “مارتينيز” يذرف الدموع بعد التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى

“مارتينيز” يذرف الدموع بعد التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى

2023-02-27 / 21:55

‫10 تعليقات

  1. يا رب اين رجال المغرب?
    لقد وصل السيل الزبى!
    على المغرب ان يقلب الطاولة على فرنسا وماكرون الصغير.
    كبروها تصغار يا اسود المغرب.
    اينكم يا احفاد طارق ابن زياد?
    الا تروا ان ماكرون البسيط يستفزكم بنجومكم?

    1

  4. حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ان الله يمهل ولايهمل لابد مايخرج فيهم البرهان لاننا امة محمد عليه افضل الصلاة والسلام لن تفلح مؤامرتك يافرنسا ومن معك..

    1

  5. وزارة العدل ما قامت به لطلبة كلية الحقوق في شبابهم ومستقبلهم وأحلامهم شىء لا يغتفر..

  9. انها سياسة حقيرة جديدة للنيل من اللاعب الذي لايؤمن بالمثلية التي يريدون فرضها على الجميع..

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق