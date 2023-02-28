صحيفة ماركا: حكيمي ينفي اتهام الاغتصاب “المزعوم”
هبة بريس
بعد الضجة التي رافقت نشر خبر اتهام الدولي المغربي أشرف حكيمي بشبهة الاغتصاب، أكد الأخير خلى أن الاتهامات الموجهة إليه بتهمة لا أساس لها من الصحة.
وأوردت صحيفة marca الإسبانية، أن نجم الأسود أشرف حكيمي ينفي هذه الاتهامات المزعومة، مؤكدا أن ” كل الاتهامات زائفة”.
هذا وكان صحيفة لوباريزيان الفرنسية، قد نشرت أمس الاثنين، خبرا يفيد اتهام حكيمي باغتصاب شابة فرنسية تبلغ 24 سنة بمنزله في بولوني بيلانكور في 25 فبراير الجاري.
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10 تعليقات
يا رب اين رجال المغرب?
لقد وصل السيل الزبى!
على المغرب ان يقلب الطاولة على فرنسا وماكرون الصغير.
كبروها تصغار يا اسود المغرب.
اينكم يا احفاد طارق ابن زياد?
الا تروا ان ماكرون البسيط يستفزكم بنجومكم?
رغم ذالك تبقى ادعاءات حكيمي مجرد كذب ..
فرنسا الملعونة جمعوا فيها شياطين الانس ..
حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ان الله يمهل ولايهمل لابد مايخرج فيهم البرهان لاننا امة محمد عليه افضل الصلاة والسلام لن تفلح مؤامرتك يافرنسا ومن معك..
وزارة العدل ما قامت به لطلبة كلية الحقوق في شبابهم ومستقبلهم وأحلامهم شىء لا يغتفر..
هل هي مؤامرة جديدة على ابناء المغرب ..
اشراف حكيمي شاب اخلاقي ودولي رياضي ..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا ومن اراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره..
انها سياسة حقيرة جديدة للنيل من اللاعب الذي لايؤمن بالمثلية التي يريدون فرضها على الجميع..
سياسة فرنسا اللعينة والخبيثة انكشفت..