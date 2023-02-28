السلطات التركية تهدم مئات البنايات في اسطنبول

2023-02-28 / 16:52
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هبة بريس - وكالات

قالت قناة NTV التلفزيونية التركية، إن السلطات قررت إخلاء مستشفى حكومي في اسطنبول بسبب عدم مقاومة مبانيه للزلازل.

في وقت سابق، تم الإعلان أنه سيتم وقف استثمار عدد كبير من مباني كلية الطب بجامعة اسطنبول، بعد أن كشفت عمليات التفتيش الفني عن عدم كفاية مقاومتها الزلزالية. وسيتم تعليق جميع العمليات وعمليات قبول المرضى، باستثناء سيارات الإسعاف وقسم طب الأطفال.

وأضافت القناة: “بعد التفتيش تبين أن مبنى مستشفى كياغيثان لن يصمد أمام الزلزال. في المستقبل القريب، سيتم إخلاء المستشفى. وبعد مرور أسبوعين سيتم نقل العاملين فيه إلى مبنى مستشفى الأطفال في شيشلي في منطقة سيران تيبي”.

وأشارت القناة إلى أن مباني المستشفى المذكور أعلاه، تم تشييدها في عام 2005.

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