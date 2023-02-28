عاجل: سعد لمجرد يستأنف حكم سجنه ل 6 سنوات

2023-02-28 / 16:12
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تقدم يومه الثلاثاء، النجم المغربي سعد لمجرد، باستئناف الحكم الصادر في حقه بالسجن ست سنوات، من طرف محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية.

وأكد محاميا لمجرد لوكالة فرانس برس قرار الاستئناف: “نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد اليوم الثلاثاء الحكم.

و أستغرب في وقت سابق دفاع النجم المغربي سعد لمجرد “جان مارك فيديدا”، قرار محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية التي قضت بسجنه ست سنوات.

و قال محامي النجم المغربي، جان مارك فيديدا، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس مثير للدهشة، مشيرا أن الحكم صدر دون أي دليل مادي أو عنصر طبي.

واضاف :” إن المحكمة فضلت رواية الضحية على رواية لمجرد، فلم يكن هناك ثالث معهما في الفندق، مشيرا أن أحدهما يروي قصة اغتصاب، بينما الآخر يروي قصة مشادة بين الاثنين”.

و واصل قائلا: “الفحوصات الطبية التي أجريت لم تظهر أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول مما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد”.

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