حالته حرجة.. نقل الرئيس السوداني السابق البشير إلى العناية المركزة

2023-02-28 / 14:52
7
هبة بريس - وكالات

أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، “نقل الرئيس السابق، عمر البشير إلى العناية المركزة ووصفت حالته الصحية بأنها خطيرة”.

وأفادت صحيفة “التيار” السودانية، عبر صفحتها على “فيسبوك”، (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن “أسرة البشير قدمت طلبا لزيارته وقبلت المحكمة بذلك، نظرا لوضعه الصحي”.

وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السلطات التركية تهدم مئات البنايات في اسطنبول

السلطات التركية تهدم مئات البنايات في اسطنبول

2023-02-28 / 16:52
Photo of تونس.. توقيف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر بتهم فساد

تونس.. توقيف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر بتهم فساد

2023-02-28 / 14:08
Photo of لتجنب النقص الحاد في الصيف.. فرنسا تضع قيودا على استخدام المياه

لتجنب النقص الحاد في الصيف.. فرنسا تضع قيودا على…

2023-02-28 / 12:46
Photo of تونس.. السجن لمستشار رئيس الدولة السابق بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

تونس.. السجن لمستشار رئيس الدولة السابق بتهمة “التآمر على…

2023-02-28 / 12:11
Photo of ألمانيا.. إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية وإصابة اثنين بجروح خطيرة

ألمانيا.. إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية وإصابة اثنين بجروح…

2023-02-28 / 11:23
Photo of هونغ كونغ تلغي إلزامية ارتداء الكمامة

هونغ كونغ تلغي إلزامية ارتداء الكمامة

2023-02-28 / 10:42
Photo of مصر.. نقل مرتضى منصور إلى المستشفى

مصر.. نقل مرتضى منصور إلى المستشفى

2023-02-28 / 10:09
Photo of تركيا: هزة ارتدادية بقوة 4 درجات مركزها جنوبي البلاد

تركيا: هزة ارتدادية بقوة 4 درجات مركزها جنوبي البلاد

2023-02-28 / 09:38
Photo of “قيس” يثير السخرية…صاحب شركة قهوة ” يتآمر على أمن الدولة”

“قيس” يثير السخرية…صاحب شركة قهوة ” يتآمر على أمن…

2023-02-27 / 21:46
Photo of أول ديمقراطية تتحدى بايدن بانتخابات الرئاسة

أول ديمقراطية تتحدى بايدن بانتخابات الرئاسة

2023-02-27 / 21:26

‫7 تعليقات

  1. لو كان عمر اابشير تابعا خانعا للنظام الأمريكي الإسرائيلي لظل في السلطة إاى يوم يبعثون

  4. قال رَسول اللَّهِ ﷺ: بابان معجلاتان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة البغي والعقوق البغي يعني الظلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق