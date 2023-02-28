الصورة تعبيرية

باستثناء الحاملين للسلاح.. إعفاء الموظفين من رخصة مغادرة التراب الوطني

2023-02-28 / 14:27
11
هبة بريس - الرباط

أعفي الموظفون بالقطاع العمومي، من رخصة مغادرة التراب الوطني، في حال رغبتهم في السفر إلى الخارج.

القرار جاء في جواب كتابي لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مشيرة إلى أن الرخصة أصبحت تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح.

وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على السؤال الذي تقدم به المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مطالبة حاملي السلاح من الموظفين بهذا الإجراء الاداري، يتم طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من إداراتهم.

وشددت الوزيرة، على أن المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، يعد إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 8 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 8 إصابات جديدة

2023-02-28 / 17:11
Photo of الداخلية بصدد إعداد لائحة المنتخبين المخالفين تدبير المرفق العام

الداخلية بصدد إعداد لائحة المنتخبين المخالفين تدبير المرفق العام

2023-02-28 / 15:14
Photo of وجدة.. إنت.حار نزيل خلية “شمهروش” داخل السجن والإدارة توضح الحيثيات

وجدة.. إنت.حار نزيل خلية “شمهروش” داخل السجن والإدارة توضح…

2023-02-28 / 13:39
Photo of الناظور تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

الناظور تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-02-28 / 12:28
Photo of ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات لمناقشة استعدادات الدخول الجامعي المقبل

ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات لمناقشة استعدادات الدخول الجامعي المقبل

2023-02-28 / 12:18
Photo of شبكة مستشفيات القدس تشيد بكفاءة الأطر الصحية المغربية

شبكة مستشفيات القدس تشيد بكفاءة الأطر الصحية المغربية

2023-02-28 / 10:27
Photo of تاونات.. توقيع إتفاقية شراكة بين غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس ووزارة الفلاحة

تاونات.. توقيع إتفاقية شراكة بين غرفة الفلاحة بجهة فاس…

2023-02-28 / 10:08
Photo of برنامج الأغذية العالمي يجدد ولاية المغرب للسنة الثالثة

برنامج الأغذية العالمي يجدد ولاية المغرب للسنة الثالثة

2023-02-28 / 09:46
Photo of الأسعار بمدينة سلا.. البصل يستقر في 12 درهما واللحم يتراجع إلى 85 درهما

الأسعار بمدينة سلا.. البصل يستقر في 12 درهما واللحم…

2023-02-28 / 09:29
Photo of طقس الثلاثاء.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

2023-02-28 / 09:06

‫11 تعليقات

  1. هذا قانون الغابة، الميزاجية يعني إلي محملكش ولي عندو شي عقدة أو ضغط سواء في المنزل أو العمل ممكن له الانتقام منك، وذلك بضياع رحلتك وعودتك إلى منزلك والغاء سفرك، هذا هو ما يسمى الشطط في استعمال السلطة.

    1

  2. هل القانون المغربي يسمح بجتهادات شخصية ؟؟ إذا كان الجواب بنعم فهذا يعني أن هناك ثغرة قانونية و اضحة ؟ القانون يجب أن يكون واضح يا إما مطلوبة أو غير مطلوبة .أما هاذ القاضية ديال لإجتهادات شخصية فهيا غير مقبولة

    1

  3. كيف تمنح للموظف و هو أمام نقطة العبور و الطائرة تنتظره، هل يجب أن يرجع للإدارة التي ربما تبعد مئات الكيلومترات عن المطار، ماذا لو صادف سفره نهاية الأسبوع أو في الليل

  4. نعم هناك بعض المليشيات في المواني والمطارات تجتهيد بمحض ارداتها والله الي فوضي

  5. وَجَبَ الإخبار رسميا من المكتب الوطني للمطارات، كما هو الحال مؤخرا بالنسبة للبطاقة الشخصية للمسافر، التي ألغيت بدورها.

  6. حقيقة مايتعرض له الموظف في الحدودوالمعابر البرية والبحرية والمطارات المغربية يندى له الجبين من قبل الشرطة فيما يخص رخصة مغادرة التراب الوطني…أصبحت شماعة حاملي السلاح لحرمان الموظف من السفر خارج الوطن …

  7. بلد الحق والقانون و مع ذلك لا تعتمد القانون . تقول الوزيرة ان الامر لا يستند الى الى اي سند قانوني. اضحوكة العالم و اعجوبة النصوص القانونيه التي لا توجد اصلا و مع ذلك يمتلك حراس الحدود الاستهتار بالموظف و المواطن.

  9. كتبو شي وثيقة أو قرار تا يقول هادشي..و فحالة المطالبة بشهادة المغادرة تكون عند الموظف هاد القرار أو الوثيقة يوريه ليهم

  10. شرطة الحدود تابعة للادارة العامة للامن الوطني والمفروض على هذه الادارة ان توجه التعليمات لموظفيها حتى لا يكون هناك تعسف ومزاجية لدى شرطة الحدود وتنبيههم بالتبعات القانونية لتصرفاتهم غير القانونية

  11. كان إجراء لا معنى له ،لكون أمن المطارات لديه مبدءيا لاءحة الممنوعين من السفر بالطبع بالنسبة لغير حاملي السلاح .
    و هناك احيانا و فعلا من كان يستعمل هذا الإجراء الغير مؤطر بأي قانون من أجل الشطط في استعمال السلطة ،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق