تونس.. توقيف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر بتهم فساد

2023-02-28 / 14:08
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هبة بريس - وكالات

أوقفت السلطات الأمنية في تونس وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر؛ للاشتباه في ضلوعه في ملفات فساد عندما شغل هذا المنصب قبل سنوات.

ونقلت وكالة”إرم نيوز”، أنّ توقيف الوزير الأسبق جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي تنظر في ملفات فساد يشتبه في ضلوع المؤخر في إحداها، عنما كان وزيرًا للبيئة في حكومة يوسف الشاهد.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أنّ الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية هي الجهة التي بدأت التحقيق مع الوزير الأسبق من أجل شبهات فساد مالي وإداري.

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