وجدة.. إنت.حار نزيل خلية “شمهروش” داخل السجن والإدارة توضح الحيثيات

2023-02-28 / 13:39
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هبة بريس - وجدة

أعلنت إدارة السجن المحلي بمدينة وجدة، في بلاغ توصلت به موقع “هبة بريس”، انتحار السجين “خ.ع” اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، في المؤسسة السجنية نفسها.

وحسب البلاغ ، أن السجين “خ.ع” تمت متابعته قضائيا وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتم الحكم عليه بالإعدام ضمن ما يعرف بـ”خلية شمهروش”.

كما أوردت الإدارة ذاتها،أن عملية الانتحار قد تمت بـ”استخدام قطعة قماش، انتزعها من ملابسه وربطها إلى نافذة الغرفة التي يقيم بها”.

وأضاف البلاغ، وفور اكتشاف الحادث، تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك بالوفاة، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

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‫5 تعليقات

  1. هاد الناس عندهم الفضلات فالرأس بدل الدماغ
    قاتل سائحتين آمنتين و قتل راسو من الفوق
    الحمد لله على نعمة العقل

  5. العاية من الانتحار هو الموت الموت ليس نهاية الرحلة الموت بداية الرحلة الحقيقية وماادراك من رحبة

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