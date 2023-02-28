مسلسل “الرحاليات” يكشف حقبة مميزة من تاريخ المغرب

القسم الفني - هبة بريس

أفرجت القناة الأولى عن الحلقة الأولى من المسلسل التلفزي “الرحاليات”، حيث حصد في أول حلقاته أرقاما قياسية في نسبة المشاهدة.

وبلغ عدد المشاهدات أكثر من 8 ملايين مشاهدة، حسب قياس نسب المشاهدة التلفزيونية، حيث أبدع الممثلون خلال الحلقة الأولى من المسلسل في بداية انطلاقة خيوط قصة مفعمة بعدد من الأحداث المشوقة، التي ستتطور حبقة بعد أخرى.

و يحكي العمل تاريح أحداث وليس تاريخ أشخاص حيث يستمد قصته من الموروث الثقافي الوطني، ويعطي أملا بأن الدراما بخير.

ويشار إلى أن المسلسل ألفه كل من أحمد بوعروة وجميلة البرجي بنعيسى، وإخراج جميلة البرجي، وإنتاج شركة كود نيو كوم للإنتاج السمعي البصري، بمشاركة ألمع نجوم الساحة الفنية، إذ جمع بين أكثر من جيل من الفنانين، لعل أبرزهم ساندية أبو تاج الدين، ربيع القاطي، هدى صدقي، عبد الخالق بلفقيه، جميلة مصلوح، مصطفى هنيني، أمين ناسور، وسيلة صابحي، جواد السايح، فاطمة حركات، إدريس رمسيس، جمال لعبابسي، نزهة بدر، نرجس العميري، سعيد قيلش، رشيد بوفارسي، سناء كدار، بدرية عطا هلال، مصطفى حقيق، علاء الدين الحواص، فاطمة بوجو…

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