الداخلية بصدد إعداد لائحة المنتخبين المخالفين تدبير المرفق العام

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعكف مصالح وزارة الداخلية، خصوصا مفتشية العامة للإدارة الترابية، إعداد لائحة تضم منتخبين من رؤساء جماعات و اعضاء مكلفين بمهام” بناءا على تقارير منجزة في حق تدبيرهم للمرفق العام من أجل عزلهم او توبيخهم على اختلالات ارتكبوها .

وأفادت مصادر ” هبة بريس” بأن الإجراءات و التدابير المتخذة تختلف حسب طبيعة الخروقات المرتكبة.

– الاختلالات ذات طابع الجسامة.

وهي المخالفات المسجلة في حق المسؤولين عن الجماعات الترابية والتي ليس لها وقع على مالية الجماعة وعلى الخدمة الموجهة للمواطن، يتم اقتراح مجموعة من التوصيات لتصحيح الاختلالات المسجلة وتسوية الوضعية.

-خروقات في ميدان التأديب المالي والمحاسباتي.

بخصوص ذلك تعمل مصالح وزارة الداخلية وفق التقارير المنجزة بهذا الصدد على إحالة تلك التجاوزات على المحاكم المالية المختصة، من أجل ترتيب الجزاءات.

وفي حال ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين أو لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة، فإنه يتم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات،

في حين تحال الأفعال ذات الصبغة الجنائية على السلطات القضائية المختصة.

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