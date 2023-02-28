تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

الناظور تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-02-28 / 12:28
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– الناظور: 5 ملم

– مكناس والرباط: 3 ملم

– تازة، سلا، وجدة، العرائش، وسيدي إفني: 02 ملم

– طانطان، إفران، القنيطرة : ملمتر واحد

– كلميم، تزنيت، شفشاون، فاس، بني ملال، تيط مليل، مراكش، الصويرة-المطار، النواصر، والمحمدية: أقل من ميليمتر.

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