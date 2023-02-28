الناظور تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– الناظور: 5 ملم
– مكناس والرباط: 3 ملم
– تازة، سلا، وجدة، العرائش، وسيدي إفني: 02 ملم
– طانطان، إفران، القنيطرة : ملمتر واحد
– كلميم، تزنيت، شفشاون، فاس، بني ملال، تيط مليل، مراكش، الصويرة-المطار، النواصر، والمحمدية: أقل من ميليمتر.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
10 تعليقات
الحمد لله رب العالمين
اللهم غيثا نافعا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
الحمد لله على أمطار الخير
ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
الناظور: 5 ملم تبارك الله
وهاهيا طاحت الشتاء الغلاء باقي
الشتاء معها كل الخيرات
اللهم لا تواخذنا بما فعله السفهاء عنا