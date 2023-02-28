ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات لمناقشة استعدادات الدخول الجامعي المقبل
هبة بريس
عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، الإثنين، اجتماعا لرؤساء الجامعات.
وخصص لقاء اليوم لاستكمال النقاش حول المسالك المعتمدة في الجامعات المغربية، بهدف الارتقاء بجودة التكوينات في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وجعلها تستجيب لمتطلبات السوق الوطنية والدولية.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم مجموعة من العروض، حول التصور الجهوي لاستراتيجية كل جامعة على حدة، استعدادا للدخول الجامعي المقبل، على ضوء مخرجات المناظرات الجهوية، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الوطنية الكبرى في مجال التعليم.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء ومناقشة الاقتراحات وكذا آليات التنزيل الأمثل للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سعيا إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
16 تعليقات
انا كي بان ليا بأن غالبية الوزراء الذين تعاقبوا على هذاالقطاع لا يعرفون خبايا تدبير شؤون الطلبة والعراقيل التي يجدونها من المسؤولين
ادعو السيد الوزير الى ارسال مراسلة لجميع رؤساء الجامعات بقبول الباكلوريا كيفما كانت سنة ابحصول عليها لكي يكون منسجما نع تصريحاته لان الواقع مخالف تماما لما يقول
الباكالوريا لا تتقادم في خطبات الوزير وتتقادم على ارض الواقع والاساتدة احتجو
نطالب السيد الوزير بإعطاء تعليماته للجامعات من أجل عدم حرمان فئات كبيرة من الراغبين في ولوج الكليات باعتبار التعليم حقا دستوريا و من حقوق الانسان .
الاقوال شيئ وما يطبق على أرض الواقع شي اخر.
المشكلة الخطيرة في بلدي المغرب والتي لم تعالج مند عقود وهي تطبيق القانون.مرة أخرى عندما تدخل لإدارة عمومية يطلب منك اوراق ويطلب من الآخر نوع آخر من الاوراق والتعقيدات والنفخة على المواطن واشياء أخرى يطلبونها عن طريق العقبات والابتزاز . ومند الاستقلال لم تستطع الدولة إصلاح الادارة العمومية.ربما لهف ما ؟ او هناك خلل في من يتسلم المسؤولية ويقسم على الوفاء للوطن
من لديه شهادة قديمه يجب صعوات كثيرة مثلا سمعت احد لديه شهادة باكلوريا قديمة منع من التسجيل لا اعرف السبب لماذا
الى صاحب التعليق ياسمين لا يملك أي كان الحق في أن يرفض تسجيل أي إنسان حاصل على شهادة البكالوريا قديمة لأن دلك يتعارض مع كل القوانين والموثيق. الأمر متعلق بالأمور التنظيمية.وخير دليل على هدا .خلال جائحة كورونا،ضلت الجامعات شبه مهجورة،التعلم حق يكفله الشرع والقانون.
نعم لا وجود لاي اضراب بالجامعات المغربية لان المكتب الوطني باع الماتش و أصبح عبارة عن نقابة صفراء لا تهمها مصالح الأساتذة بقدر ما يهمها تحقيق امتيازات خاصة لاعضاء المكتب
ان فكرة استقطاب كفاءات اجنبية ام مغربية بالخارج و هي موجودة بكثرة في ميادين دقيقة و مهمة جدا و مستعدة لدعم المغرب و ادخال نفس جديد و روح ابتكارية مختلفة تكسر الجمود…يكفي فقط اتاحة الفرصة و هناك اطباء و مهندسون و اساتذة قانون و علوم اجتماعية و حوسبة و مهن جديدة….كما ان فتح الابواب لاساتذة الزائرين و المتعاقدين امر مفرح حقا و وسيلة لانفتاح الجامعات على الافق العالمي
النقابة الوطنية للتعليم العالي هي نقابة أسست للدفاع عن مصالح فئوية …
سؤال لماذا تشترط جامعات مغربية ككلية الطب و المدارس العليا التدبير و الهندسة شهادة بكالوريا لا تتجاوز سنة من تاريخ الحصول عليها؟
ممكن جواب
كم تمنينا ولو مرة واحدة تكون فيها أقوال المسؤولين متوافقة مع الواقع. فنحن لانسيء الظن ولكن نريد أن تكون الامور واضحة.والأقوال أفعال
بالنسبة لدمج طلبة اوكرانيا بمدارس الهندسة الكبرى بدون مباراة، الا يعد هذا ظلما في حق طلبة الاقسام التحضيرية وطلبة الجامعات؟
ما رأي سيد الوزير في المتعاقدين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد