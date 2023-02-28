ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات لمناقشة استعدادات الدخول الجامعي المقبل

هبة بريس

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، الإثنين، اجتماعا لرؤساء الجامعات.

وخصص لقاء اليوم لاستكمال النقاش حول المسالك المعتمدة في الجامعات المغربية، بهدف الارتقاء بجودة التكوينات في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وجعلها تستجيب لمتطلبات السوق الوطنية والدولية.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم مجموعة من العروض، حول التصور الجهوي لاستراتيجية كل جامعة على حدة، استعدادا للدخول الجامعي المقبل، على ضوء مخرجات المناظرات الجهوية، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الوطنية الكبرى في مجال التعليم.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء ومناقشة الاقتراحات وكذا آليات التنزيل الأمثل للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سعيا إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0