تونس.. السجن لمستشار رئيس الدولة السابق بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

هبة بريس - وكالات

أصدر القضاء التونسي، الإثنين، مذكرة إيداع بالسجن ضد لزهر العكرمي الناشط السياسي والمستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وأكدت المحامية إيناس حراث، في تدوينة على صفحتها بـ”فيسبوك”، أن “قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق لزهر العكرمي، وذلك بعد أيام من توقيفه بتهمة التآمر على أمن الدولة”.

يأتي ذلك في أعقاب صدور مذكرات إيداع بالسجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق بحركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي، وقادة آخرين بـ”جبهة الخلاص الوطني” المعارضة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وجرى إيداع المتهمين بعد أيام من توقيفهم، بينما لا يزال قاضي التحقيق يواصل التحقيق مع متهمين آخرين، من بينهم مدير إذاعة “موزاييك” نور الدين بوطار.

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