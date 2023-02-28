المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر يزور ضريح محمد الخامس

2023-02-28 / 11:42
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هبة بريس

قام المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر، والوفد المرافق له، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة لضريح محمد الخامس، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني.

ووضع السيد نيهامر إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين، وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح.

وبهذه المناسبة، قدم محافظ ضريح محمد الخامس ومؤرخ المملكة عبد الحق المريني للسيد نيهامر شروحات حول هذه المعلمة التاريخية والحضارية.

وكان المستشار الفيدرالي النمساوي قد حل زوال أمس الإثنين بالمغرب، مرفوقا بوفد هام من رجال الأعمال، في زيارة تندرج في إطار الاحتفال، بالذكرى 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تصادف يوم 28 فبراير 2023.

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