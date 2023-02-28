تقرير أمريكي: احتياطي المغرب من الغاز يبلغ نحو 39 مليار متر مكعب
هبة بريس
ذكر تقرير حديث لـ”غلوبال إنيرجي مونيتور”، المنظمة الأمريكية غير الحكومية التي تهتم بأوضاع النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، أن نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخيا معظم احتياطيات الغاز وإنتاجه المؤكدة، قد تتجاوزها دول أخرى.
وتوضح المنظمة ذاتها أن بيانات الرصد تظهر أن 84 في المئة من الاحتياطيات النامية الجديدة تقع في عدد من الدول، من ضمنها موزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب.
وكشفت المنظمة غير الحكومية أن احتياطي المغرب الحالي يبلغ نحو 39 مليار متر مكعب من الغاز، فيما تمتلك موريتانيا 574 مليار متر مكعب، يأتي جزء منها من الاحتياطيات المشتركة مع السنغال، والتي تقدر بنحو 566 مليار متر مكعب.
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19 تعليقات
المغرب يحتاج فقط إلى القضاء على الفساد والريع والمجاملات والزبونية ومنطق الولاء مقابل منح الإمتيازات الريعيةوالضرائب المتناسبة مع الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات والتأمين والمياه المعدنية والشفافية حول تدبير ومصير الثروات الوطنية
ما دام الأخطبوط الكبير هو اللي متحكم في المحروقات والله لن نرى لا غاز ولا شي حاجه هرمنا هرمنا من خزعبلاتكم وجدنا الغاز هنا وهناك ولاكن في الواقع لا شي
من الممكن جدا ان يتحول المغرب الى مصدر للغاز الطبيعي ولكن ماهو اكيد ومؤكد ان المواطن سيستري قننية الغاز بثمن البلد المستورد .
إرتفاع كبير جدا
وخا المغرب يلقا بيترول والغاز والدهب والماس والنقرة والنحاس والكوبالت وزيد وزيد…. شعب ديما يبقا في الفقر حييث ثروات البلاد كيستافدو منها غير هوما ومزال مقداهمش مكاينش غير اخطوبوط كاينين أخابييييط هوما
الشعب لم يستفد من مداخيل الفوسفاط، فكيف سيستفيد من مداخيل الغاز. خيرنا لغيرنا
ماشفنا حتا خرية ماتو والدينا حازقين وحنا فالمسيرة مكملين وحتا لا كان اش كتسنا غير المكتب الشريف للغاز لينعل لقحبة يماكم اولاد لقحاب
المغرب معمرو كان مصدر لافريقيا المغرب مانح لافريقيا والدليل الخضر والفواكه لا يقدر المغربي على شراءها بينما الافارقة ينعمون بها
في مغرب ليس هناك غاز ولا بترول كلها اوهام حتى لو كان صح يوجد غاز في مغريب الشركات المتعددات جنسيات تخذ 70% من فوائد لا يبقى لمغرب الا 30% عكس جارة شرقية تأخذ 100%
سيقل الإعتماد على البترول في الدول الأكتر استهلاكا خصوصا أوروبا القريبة وحتر إذا كانو احتياطات لن نجد من يشتري أما الغاز مازال عندو حضوض وآفاق، الإكتشافات كاينة ولكن بكميات ضئيلة في بعض المناطق والدليل أن استيراد الغاز من اسبانيا، حنا ماعندناش الغاز وارتكبنا. خطأ بفك الأنبوب من جهة الجزائر لأن الجزائر ما كنا كنخلصو والو
توقعت ان الغاز يتدفق عكسيا من اسبانيا الى المغرب، والان اغنية الغاز من جديد ،
جيونا من الاخر أش كاين ؟
خرجو من رونضتكم ؟
ناس علقت وفافت.سوا تغطية راسكم المعقول.سوا مزبلة التاريخ.
والله إن في المغرب تمساح ضخم أكل الأخضر واليابس كما أكل الفوسفاط ولا يزال يلتهمه
سوريا تحتوي على كميات هائلة من البترول إلا أنها كانت تخفي الأرقام على شعبها ويسرق بشار وحاشيته كل شيئ فها الآن سوريا أرض مدمرة كلها بسبب نفاق بشار على شعبه وسياسته المفترسة ولا نريد للمغرب أن يكذب علينا فمرة نسمع أن أرقام البطالة صغيرة كأن الشعب كله يشتغل وها الآن نسمع آن غاز المغرب يستخرج بكميات…….
أتمنى للمغرب بلدي العزيز النجاح والتقدم. اللهم أكرمنا بالخيرات من باطن الأرض وخارجها الى أن نحقق الإكتفاء الذاتي في ميدان الطاقة والمعادن.
هذا ان دل على شيء فإنم يدل على نجاحة حكومة أخنوش
الشركات الإسرائيلية هي مصرة و مستعدة بجدية للتنقيب عن المحروقات بالمغرب على كافة التراب الوطني بما فيها الأقاليم الجنوبية للمغرب.بخلاف الشركات المختلفة التي لم تحقق في التنقيب الا على كمية ضئيلة على امتداد اكثر من 20 سنة
الموارد الطبيعية هي من عند الله. فالمغرب يحصل على نتائج ويبحث عن بدائل ويتطور.
Les premières déclarations ayant filtré parlent de découverte importante et de site riche et prometteur. En effet, les estimations sont colossales. La Chine, qui suit de très près la grande ruée sur le pétrole et le gaz au Maroc, parle de réserves en gaz naturel estimées à 39 milliards de mètres cubes. Ces réserves pourraient atteindre les 776 milliards de mètres cubes.