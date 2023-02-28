هونغ كونغ تلغي إلزامية ارتداء الكمامة

2023-02-28 / 10:42
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هبة بريس - وكالات

أعلنت هونغ كونغ الثلاثاء أن وضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة كما في الهواء الطلق لن يعود إجراء إلزاميا اعتبارا من الأربعاء، لتلغي بذلك آخر القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة كوفيد.

وتعد المدينة الصينية أحد آخر الأماكن في العالم التي كانت لا تزال تفرض على كل شخص يزيد عمره عن عامين وضع الكمامة أثناء وجوده في أي مكان عام، وذلك تحت طائلة دفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دولار هونغ كونغي (1200 يورو).

وستحافظ المستشفيات ودور رعاية المسنين على قيود صحية خاصة بها.

ويأتي الإعلان عن إلغاء هذا الإجراء غداة قرار مماثل أصدرته السلطات في إقليم ماكاو الصيني المجاور وأبقت فيه على إلزامية وضع الكمامة في الأماكن ذات الخطورة المرتفعة مثل المستشفيات.

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