شبكة مستشفيات القدس تشيد بكفاءة الأطر الصحية المغربية

هبة بريس

عبر مسؤولو شبكة مستشفيات القدس الشرقية في ختام زيارة للمغرب، عن إعجابهم بكفاءة الأطر الصحية المغربية وبجودة البنيات الاستشفائية بالبلاد، مما يفتح المجال أمام قطاع الصحة الفلسطينية للاستفادة من هذا التراكم النوعي، الذي حققه المغرب في هذا المجال.

وذكرت وكالة بيت مال القدس الشريف، في بلاغ لها، أن وفد شبكة مستشفيات القدس وقف خلال زيارة استمرت على مدى أسبوع بدعوة من الوكالة ، وبدعم من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على تطور إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، في أفق إعمال ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، بتعليمات ملكية من الملك محمد السادس.

وبحسب البلاغ فقد التقى وفد شبكة مستشفيات القدس، الذي تشكل من مدراء مستشفيات المقاصد والمُطَّلع والفرنساوي والهلال الأحمر والمركز الصحي العربي، فضلا عن أساتذة أطباء وكوادر ميدانية وإدارية، عددا من المسؤولين المغاربة من مختلف المستويات، لتدارس قضايا المستعجلات والطوارئ الصحية في التجربتين المغربية والفلسطينية.

وزار الوفد الفلسطيني بمدينة الرباط مصلحة الصحة العسكرية، والمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس، والمركز الاستشفائي المرجعي مولاي يوسف، والمستشفى الجامعي الشيخ زايد، وكلية الطب والصيدلة، والمعهد الوطني للصحة، والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، والمركز الوطني لتحاقن الدم، بينما زار الوفد بمدينة الدار البيضاء كل من معهد باستور والمركز الجامعي الشيخ خليفة، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة.

من جهة أخرى، شارك الوفد الفسلطيني في ورشة علمية حول منظومة المستعجلات والطوارئ، بمشاركة أطر من وزارة الصحة في المغرب، وحضر توقيع اتفاق لإحداث وحدة لليقظة والتنسيق والتتبع لحالات الطوارئ والمستعجلات في القدس مع وكالة بيت مال القدس الشريف، ثم عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الوزارة، ومع مسؤولي الوكالة، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المغاربة، وأجروا لقاء بسفير دولة فلسطين، بمقر السفارة في الرباط.

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