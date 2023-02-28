تاونات.. توقيع إتفاقية شراكة بين غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس ووزارة الفلاحة

ع محياوي – هبة بريس

ترأس ” محمد صديقي ” وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، يوم أمس الإثنين 27 فبراير 2023, على مستوى إقليم تاونات ، توقيع اتفاقيات وقام بزيارةٍ ميدانية بالإقليم لإطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية. وكان مرفوقا بعامل إقليم تاونات ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس _ مكناس ومنتخبون ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة على رأسهم المدير العام للإستشارة الفلاحية “جواد باحجي” خبرة عالية في الميدان الذي كان من ضمن الوفد الموقع على الإتفاقية بين الوزارة المعنية ورئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس ” مصطفى الميسوري “.

في تصريح خص به موقع ” هبة بريس ” قال مصطفى الميسوري رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس ، أن افتتاح الفرع الجديد للغرفة الفلاحية بتاونات بحضور “محمد صديقي” وزير الفلاحة و عامل إقليم تاونات، و مسؤول المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ” جواد باحجي ” و المصالح الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية سيكون له واقع إيجابي إقليم تاونات الذي يتوفر على مساحة شاسعة وغالية سكانها يعتمدون على الفلاحة .

و أضاف الميسوري، أن هذا المجمع الفلاحي، يأتي ليكرس سياسة القرب لمرفق الإدارة الفلاحية مع الفلاحين ، و تشييده يروم أيضا الى تجويد الخدمات الموجهة لفائدة الفلاح ، و التنزيل الأمثل للإجراءات التي من شأنها مساعدة فلاحي إقليم تاونات الذين يشيدون بخدمات مصطفى الميسوري ” الرجل المناسب في المكان المناسب ” و جاء احداث هذا المجمع مراعاة لظروف معاناة الفلاحين بالاقليم و التخفيف عنهم من عناء التنقل بين الإدارات المعنية.

و أشار الميسوري، أن خارطة الطريق هاته تمت بلورتها طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، و تنزيلا لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2023 .

و في سياق الموضوع، أبانت الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس عن علو كعبها في تدبير أهم الملفات التي تشتغل عليها في ظل الاكراهات و التحديات المناخية المناخية التي عرفتها المنطقة بفعل انخفاض التساقطات المطرية ، و مصطفى الميسوري من المنتخبين الذي يعول عليه عزيز أخنوش و حزبه رجل عملي بامتياز بفضل المجهودات التي يقوم بها بالغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، بتنسيق مختلف الفاعلين مكنت من التنزيل الأمثل للبرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من اثار تأخر التساقطات المطرية و تقديم المساعدات للفلاحين و مربي الماشية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية .

و بالمناسبة تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة و الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس لجعل مقر الغرفة الجديد بإقليم تاونات مركب فلاحي بجميع المصاليح المعنية ، onca- onssa-dpa-chambre agricole

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