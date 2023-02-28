برنامج الأغذية العالمي يجدد ولاية المغرب للسنة الثالثة

2023-02-28 / 09:46
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هبة بريس

جرى، الاثنين، تجديد ولاية المغرب داخل مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي، للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بصفته منسق المجموعة الإفريقية (اللائحة الانتخابية أ).

وعقب هذا الانتخاب، سيشغل المغرب كذلك منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وتعكس إعادة انتخاب المغرب، الذي وافقت عليه بالإجماع الدول الإفريقية، الثقة التي تتمتع بها المملكة، من جهة، والتزامها بالقضايا الإفريقية من جهة أخرى.

وفي سياق تتزايد فيه الأزمات، يعتزم المغرب، الذي انتخب في شخص السفير يوسف بلا، الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، مواصلة الدفاع عن القضايا ذات الأولوية للبلدان الإفريقية، وهي المشتريات المحلية، وبناء القدرة على الصمود وتمكين أصحاب الضيعات الصغيرة، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم إحالة الأزمات الهيكلية للقارة إلى المرتبة الثانية بعد الأزمات الظرفية المتزايدة باستمرار.

وتم انتخاب المغرب لأول مرة في مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي في دجنبر 2020 لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي هو وكالة المعونة الغذائية للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة. وهو أكبر وكالة إنسانية تكافح الجوع في جميع أنحاء العالم من خلال توزيع المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ والعمل مع المجتمعات المحلية لتحسين حالتها الغذائية وبناء قدرتها على الصمود. ويقوم البرنامج كل عام بإطعام أكثر من 95 مليون شخص محتاج وينفذ برامج تعالج أسباب الجوع.

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