تركيا: هزة ارتدادية بقوة 4 درجات مركزها جنوبي البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلن معهد الزلازل التركي، أن هزة ارتدادية ضربت بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مركزها ملاطية جنوبي البلاد.

وحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن 9 هزات ارتدادية ضربت تركيا اليوم الثلاثاء، تراوحت درجاتها بين 3 و4.4، تركزت في وسط وغربي البلاد.

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