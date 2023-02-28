تركيا: هزة ارتدادية بقوة 4 درجات مركزها جنوبي البلاد
هبة بريس - وكالات
أعلن معهد الزلازل التركي، أن هزة ارتدادية ضربت بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مركزها ملاطية جنوبي البلاد.
وحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن 9 هزات ارتدادية ضربت تركيا اليوم الثلاثاء، تراوحت درجاتها بين 3 و4.4، تركزت في وسط وغربي البلاد.
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اللهم احفظهم بعينك التي لاتنام..
لاحول ولاقوة الا بالله سترك يارب العالمين..
اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان يارب..
اللهم نرجوا رحمتك وتخشى عذابك . قينا شر الفتن ..
اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات..
التحركات الأرضية لازالت تنشط في تركيا وسوريا..
على جميع الشعوب الدعاء الى الله عز وجل من شر الكوارث الطبيعية..
سبحان الله وبحمده اللهم لطفك بإخواننا المسلمين..
اللهم احفظ المؤمنين اينما حلوا وارتحلوا..
لطفك يا الله