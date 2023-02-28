الأسعار بمدينة سلا.. البصل يستقر في 12 درهما واللحم يتراجع إلى 85 درهما
سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال اليومين الأخيرين، تراجعا طفيفا بمدينة سلا.
وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار الطماطم إلى 6 دراهم، والبطاطس بين 7 و8 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما استقر سعر البصل في 12 دراهم بمعظم أسواق المدينة.
كما عرفت أسعار الفواكه انخفاضا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 6 و8 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 8 و12 درهما.
وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث استقر سعر الدجاج الحي في 15 درهما، والمذبوح بين 25 و30 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.30 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.
كما سجلت أسعار اللحوم تراجعا بمعظم محلات الجزارة بأحياء المدينة، ليصل سعر لحم العجل الى 85 درهما.
وبهذا فقد عرفت أسعار معظم الخضر والفواكه والدواجن تراجعا طفيفا، حيث يمني المواطنون النفس أن تستمر هذه التراجعات لتصل إلى الأسعار الاعتيادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
14 تعليقات
عن أي تراجع تتحدث ؟ هذا راه الغلاء بأم عينه ، الأسعار لم تتراجع بالصيغة التي يرضى عنها المواطن البسيط
شكرا لمخزن حكومه الدوله للسلطات المحليه المراقبه استقرار الأسعار للمواد الأساسيه بناءا على وقف التنفيد الوسط الميدان الدرهم هن نساء دوله الداحله
حرام الكاتب فين هوا هاد التراجع
تراجع طفيف باسعار الخضر فقط .اما المواد الغذائية والمحروقات لم تعرف اي تراجع بل استقرار..
رغم ذالك تظل اسعار كل المواد الغذائية مرتفعة..
على الحكومة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات..
يجب مراجعة اثمنة الخضر والفواكه واللحوم ..
المقاطعة هي الحل..
هناك لوبيات كبرى تتحكم في الأسواق.حسبي الله ونعم الوكيل فيها ..
الاسعار في المغرب حدث ولا حرج..
هناك السماسرة والوسطاء لهم علاقة في ما يقع حاليا من زيادة ..
حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة..
نتمنى ان تنخفض الاسعار الى ما كانت عليه سابقا..
لا يوجد تراجع بالمعنى الحقيقي وانما فرملة لتجاوز ظهر الحمار (dos d’âne)لتعاود الارتفاع وبشكل اكبر في شهر رمضان الكريم