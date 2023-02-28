الأسعار بمدينة سلا.. البصل يستقر في 12 درهما واللحم يتراجع إلى 85 درهما

هبة بريس - سلا

سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال اليومين الأخيرين، تراجعا طفيفا بمدينة سلا.

وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار الطماطم إلى 6 دراهم، والبطاطس بين 7 و8 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما استقر سعر البصل في 12 دراهم بمعظم أسواق المدينة.

كما عرفت أسعار الفواكه انخفاضا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 6 و8 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 8 و12 درهما.

وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث استقر سعر الدجاج الحي في 15 درهما، والمذبوح بين 25 و30 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.30 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.

كما سجلت أسعار اللحوم تراجعا بمعظم محلات الجزارة بأحياء المدينة، ليصل سعر لحم العجل الى 85 درهما.

وبهذا فقد عرفت أسعار معظم الخضر والفواكه والدواجن تراجعا طفيفا، حيث يمني المواطنون النفس أن تستمر هذه التراجعات لتصل إلى الأسعار الاعتيادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

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