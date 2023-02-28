الصورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

2023-02-28 / 09:06
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة الجوية عامة، اليوم الثلاثاء، بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع أو جليد بكل من مرتفعات الأطلس والريف والجنوب – الشرقي للبلاد.

كما يرتقب أن يكون الطقس غائما ومصحوبا بأمطار أو زخات محليا رعدية فوق كل من الغرب والشاوية ودكالة ووالماس وهضاب الفوسفاط والسايس والأطلس المتوسط وسهول تادلة والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء أحيانا غائمة مع أمطار متفرقة بالريف والجنوب الشرقي وعبدة ومناطق طنجة واللوكوس.

ومن المرتقب أيضا نزول تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، ستكون خفيفة بالريف والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و 4 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالسواحل وبالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 5 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالوسط والجنوب، وستنخفض في باقي مناطق المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان محليا وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة.. إنت.حار نزيل خلية “شمهروش” داخل السجن والإدارة توضح الحيثيات

وجدة.. إنت.حار نزيل خلية “شمهروش” داخل السجن والإدارة توضح…

2023-02-28 / 13:39
Photo of الناظور تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

الناظور تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-02-28 / 12:28
Photo of ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات لمناقشة استعدادات الدخول الجامعي المقبل

ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات لمناقشة استعدادات الدخول الجامعي المقبل

2023-02-28 / 12:18
Photo of شبكة مستشفيات القدس تشيد بكفاءة الأطر الصحية المغربية

شبكة مستشفيات القدس تشيد بكفاءة الأطر الصحية المغربية

2023-02-28 / 10:27
Photo of تاونات.. توقيع إتفاقية شراكة بين غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس ووزارة الفلاحة

تاونات.. توقيع إتفاقية شراكة بين غرفة الفلاحة بجهة فاس…

2023-02-28 / 10:08
Photo of برنامج الأغذية العالمي يجدد ولاية المغرب للسنة الثالثة

برنامج الأغذية العالمي يجدد ولاية المغرب للسنة الثالثة

2023-02-28 / 09:46
Photo of الأسعار بمدينة سلا.. البصل يستقر في 12 درهما واللحم يتراجع إلى 85 درهما

الأسعار بمدينة سلا.. البصل يستقر في 12 درهما واللحم…

2023-02-28 / 09:29
Photo of وزير الفلاحة يشرف على تدشين مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليم تاونات

وزير الفلاحة يشرف على تدشين مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليم…

2023-02-28 / 00:07
Photo of تأجيل جلسة محاكمة الناشطة أمال عيادي

تأجيل جلسة محاكمة الناشطة أمال عيادي

2023-02-27 / 22:13
Photo of “قضية الموثق المراكشي” .. إختبأ في ” اللحية ” وغير هندامه الخارجي

“قضية الموثق المراكشي” .. إختبأ في ” اللحية ”…

2023-02-27 / 22:02

‫10 تعليقات

  7. انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية وامالنا في موسم فلاحي جيد لتعويض النقص الحاصل في المواسم السابقة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق