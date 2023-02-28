طقس الثلاثاء.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة الجوية عامة، اليوم الثلاثاء، بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع أو جليد بكل من مرتفعات الأطلس والريف والجنوب – الشرقي للبلاد.

كما يرتقب أن يكون الطقس غائما ومصحوبا بأمطار أو زخات محليا رعدية فوق كل من الغرب والشاوية ودكالة ووالماس وهضاب الفوسفاط والسايس والأطلس المتوسط وسهول تادلة والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء أحيانا غائمة مع أمطار متفرقة بالريف والجنوب الشرقي وعبدة ومناطق طنجة واللوكوس.

ومن المرتقب أيضا نزول تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، ستكون خفيفة بالريف والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و 4 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالسواحل وبالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 5 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالوسط والجنوب، وستنخفض في باقي مناطق المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان محليا وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور.

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