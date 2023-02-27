البلوجر المصرية سارة …بعدما فقدت بصرها بسببه خطيبها يتخلى عنها

وكالات _ هبة بريس

أصبحت البلوجر سارة محمد حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الراهنة، وذلك بعد تعرضها لحادث مأساوي فقدت بصرها فيه، وإصابة خطيبها بجروح سطحية، بعدما أطلق مجهولون النار عليهما أثناء سيرهما بالسيارة في طريق الإسكندرية الصحراوي.

وتم نقل سارة وخطيبها إلى المستشفى الميري بالإسكندرية، حيث أكد الأطباء أنها مصابة بالعمى بسبب تعرضها لتجمع دموي ونزيف بالمخ وتلف أنسجة العين، بسبب دخول شظايا العيار الناري وزجاج السيارة في عينها.

و عقب الإعلان عن تخلي خطيبها عنها، هاجم رواد منصات التواصل الاجتماعي محمد الذي فدته بروحها وتلقت إطلاق النار بدلا منه، ليعلق بعد ذلك على الأمر قائلا:” أنا من وقت الحادثة في المباحث ومشغول، وأنا طلعت البيت أكتر من مرة بس أهلها رفضوا الزيارة وكل يوم بكلم والدها، وإحنا هنكمل الخطوبة عادي وهنجيب الدبل، بس مش وقته إننا نكتب كتاب، وأهم حاجة اطمن على سارة والفرح خلال 6 شهور”.

و جدير بالذكر أن سارة محمد هي بلوجر أو صانعة محتوى من محافظة الإسكندرية، وكانت تقدم محتوى للفتيات يخص الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل ويتابعها عدد كبير من المتابعين عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

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