تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم

2023-02-27 / 23:27
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وكالات_ هبة بريس

توج قبل قليل، الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم،

وشهد التصويت منافسة قوية بين أشرف حكيمي والدولي الإنجليزي أليكسندر أرنولد، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ليحصل الدولي المغربي في الأخير على نسبة 56 في المائة من مجموع الأصوات (6631) فيما حصل أرنولد على 35 في المائة (+4152).

وعاد المركز الثالث إلى جواو كانسيلو، ظهير نادي مانشستر سيتي والمنتخب البرتغالي، الذي حصل على 4 في المائة من مجموع الأصوات (449)، متفوقا على الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد) برصيد 422 صوتا، وكايل والكر (مانشستر سيتي الذي حصل على 2 في المائة من الأصوات برصيد 229.

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