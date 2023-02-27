تأجيل جلسة محاكمة الناشطة أمال عيادي

2023-02-27 / 22:13
هبة بريس_ الرباط

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، يومه الإثنين، جلسة محاكمة ناشطة حراك جرادة، أمال عيادي، إلى غاية 13 مارس المقبل.

وقررت هيئة الحكم تأجيل الجلسة بعدما تقدمت هيئة الدفاع بطلب الاطلاع على القرص المدمج المتضمن للاتهامات الموجهة للناشطة عيادي.

و أكدت أمال عيادي خبر تأجيل الجلسة عبر حائطها الفايسبوكي قائلة :”اخبار، تأخير الجلسة إلى غاية 13/03/2023″.

وتتابع عيادي، البالغة من العمر 17 سنة، بتهم لها علاقة بـ “التحريض على تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وإهانة موظفين عموميين، وإهانة هيئة منظمة”.

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