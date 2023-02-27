“قضية الموثق المراكشي” .. إختبأ في ” اللحية ” وغير هندامه الخارجي

2023-02-27 / 22:02
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن الأمن الولائي بأكادير، قد سلم الموثق الموقوف الجمعة الماضي، الى ولاية أمن مراكش صاحبة مذكرات البحث في حقه، قبل أن تمدد النيابة العامة بمراكش فترة الحراسة النظرية لديه ل 48 ساعة من أجل استكمال الاستماع التمهيدي له في المنسوب له ، بالاستيلاء على أموال زبناءه المقدرة بأكثر من 4 مليارات سنتيم .

وشكل إختيار الموثق الهارب من العدالة، لمدينة أكادير من أجل الاختباء بعد أن كان محط 11 مذكرة بحث محلية ووطنية، علامات إستفهام، اعتبارا أن مدينة أكادير كانت طيلة شهر ونصف، شديدة المراقبة على المحاور الطرقية والتنقيط والبحث على الفارين من العدالة المبحوث عنهم، بعد أن شهدت المدينة حملة أمنية من المديرية العامة للأمن الوطني، اسفرت عن نتائج كبيرة لم يتم بعد الاعلان عن حصيلتها.

وأضافت مصادرنا، أن الموثق المبحوث عنه، مهما محاولة تغيير شكله بعد أن وجد وهو ب ” لحية” وهندام مغاير لا يوحي بأنه يمتهن التوثيق بل شيخ في زاوية او فقيه مسجد، لكن أحد زبناءه كما تم الترويج قد تعرف عليه بأحد شوارع أكادير والتبليغ عنه.

رواية أخرى، تقول أن الموثق ” المراكشي” كان بصدد الهجرة إلى إحدى البلدان الإفريقية جنوب الصحراء، لكن اراء اخرى، تقول أن الموثق كان ينوي الهجرة السرية عبر قوارب الموت نحو جزر الخالدات، من أجل الاختباء مدة معينة، في حين يشكل مصير الأموال الباهضة التي استولى عليها من زبناءه واختفاءها ، صلب مجريات التحقيق، لأن الخطير أن عدد من ” الموثقين” الموقوفين بأكادير بنفس التهمة، لم تظهر الأموال التي تقدر بالملايير.

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