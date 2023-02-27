أول ديمقراطية تتحدى بايدن بانتخابات الرئاسة

هبة بريس _وكالات

أعلنت الكاتبة ماريان ويليامسون، ترشحها، مرة أخرى، لتصبح أول منافسة ديمقراطية تتحدى الرئيس جو بايدن لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024.

وأعلنت ويليامسون، على حسابها على تويتر، أنها ستبدأ حملتها رسميا بحدث في العاصمة الأميركية، واشنطن، السبت المقبل.

وقالت ويليامسون (70 عاما)، إنها تخطط لمتابعة حملتها بالسفر إلى الولايات للاستعداد مبكرا للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأضافت أن “صدمة الآلاف من الأفراد تعطيني منظورا فريدا بشأن ما هو مطلوب للمساعدة في إصلاح أميركا”، معتبرة “أننا بحاجة إلى سياسة لا تعالج الأعراض فحسب، بل المسببات”.

ويأتي إعلان ويليامسون بالتزامن مع مقابلة أجراها بايدن (82 عاما)، أكد فيها نيته الترشح لولاية ثانية. ويقول مقربون منه إن إعلانه الرسمي قد يأتي في أبريل المقبل.

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