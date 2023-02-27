تجديد عقد مدرب منتخب الأرجنتين بعد تتويجه بالمونديال

2023-02-27 / 21:01
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هبة بريس _ رياضة

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني الأول، ليونيل سكالوني حتى العام 2026.

وكان من المتوقع تجديد عقد المدرب صاحب الـ44 عاما بعد تألق منتخب التانغو تحت إدارته إثر قيادته للقب المونديالي الثالث عبر تاريخه إضافة للقب كوبا أمريكا 2021.

وقال الاتحاد الأرجنتيني، في بيان، “التقى كلاوديو تابيا وليونيل سكالوني لإنهاء إجراءات تمديد العقد ليبقى مدربا للفريق الأول حتى 2026”.

ونشر تابيا في حسابه على تويتر صورة تجمعه بسكالوني في باريس، مرفقة بتعليق “عندما تكون الثقة عالية، يكون التواصل سهلاً وفعالاً. نواصل تعزيز مشروع المنتخب الوطني جنباً الى جنب مع ليونيل سكالوني، بطل العالم”.

ويتولى سكالوني البالغ عمره 44 عاما تدريب الأرجنتين منذ 2018 وفي عهده عاد المنتخب لمنصات التتويج بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021 بعد نحو 3 عقود على لقبها الأخير بالبطولة عام 1993

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