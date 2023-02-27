“اشرف حكيمي”..الصحافة الفرنسية تنبش في تفاصيل تهمة ” الإغتصاب”

2023-02-27 / 20:34
6
هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة فرنسية ان أشرف حكيمي سيواجه تهمة ” الإغتصاب ” مضيفة ان علاقة غرامية انطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. انتهت بتقديم شكاية ضده لدى الشرطة .

وقالت الصحيفة الفرنسية، في تقريرها، إنه تعرف على الشابة عبر موقع إنستغرام، والسبت الماضي، ذهبت إلى منزله مستخدمة خدمة” أوبر”، وفي منزله “خرجت الأمور عن السيطرة”، حسب رواية الشابة، “حيث قبلها على فمها وخلع ملابسها وقبل ثدييها رغم رفضها”.

وكشفت الصحيفة ” انه في منزل الأخير خرجت الأمور عن السيطرة ، حسب كلمات الشابة اذ ارغمها اشرف حكيمي على تقبيله وخلع ملابسها وقبّل ثدييها رغم احتجاجاتها.

وقالت الشابة انها دفعت اللاعب المغربي بعيدا و كانت سترسل بعد ذلك رسالة نصية قصيرة إلى صديق ليأتي من اجل اخراجها من بيته

واسنرسلت الصحيفة بالقول انه في نهاية هذا الأسبوع ، كان من الواضح أن اشرف حكيمي كان بمفرده في المنزل. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي ، كانت زوجته وطفلاهما في إجازة في دبي

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
9

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم

تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم

2023-02-27 / 23:27
Photo of جماهير الأرجنتين تفوز بجائزة “الفيفا”

جماهير الأرجنتين تفوز بجائزة “الفيفا”

2023-02-27 / 23:15
Photo of ميسي يتربع على عرش اللاعب الأفضل لسنة 2022

ميسي يتربع على عرش اللاعب الأفضل لسنة 2022

2023-02-27 / 22:51
Photo of سكالوني أفضل مدرب في العالم

سكالوني أفضل مدرب في العالم

2023-02-27 / 22:08
Photo of ماري إيربس أفضل حارسة مرمى في العالم

ماري إيربس أفضل حارسة مرمى في العالم

2023-02-27 / 21:57
Photo of “مارتينيز” يذرف الدموع بعد التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى

“مارتينيز” يذرف الدموع بعد التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى

2023-02-27 / 21:55
Photo of تجديد عقد مدرب منتخب الأرجنتين بعد تتويجه بالمونديال

تجديد عقد مدرب منتخب الأرجنتين بعد تتويجه بالمونديال

2023-02-27 / 21:01
Photo of الاشتباه في تهمة” الاغتصاب” تجر أشرف حكيمي للتحقيق

الاشتباه في تهمة” الاغتصاب” تجر أشرف حكيمي للتحقيق

2023-02-27 / 20:04
Photo of إقصائيات الكان.. الكاف تختار الكزاز لقيادة مباراة غينيا بيساو و نيجيريا

إقصائيات الكان.. الكاف تختار الكزاز لقيادة مباراة غينيا بيساو…

2023-02-27 / 17:08
Photo of لجنة التحكيم بالكاف تعين رضوان جيد لقمة الكاميرون و ناميبيا

لجنة التحكيم بالكاف تعين رضوان جيد لقمة الكاميرون و…

2023-02-27 / 15:38

‫6 تعليقات

  1. وجب توعية جميع الشخصيات و النجوم المغاربة في فرنسا و أوروبا عموما بكونهم سيستدرجون للاطاحة بهم في مثل هده القضايا من أجل لي الدراع لوطننا الحبيب و محاولة إطفاء إشعاعي.

  4. ثم قال ماذا؟
    رائحة استهداف كل ما هو مغربي من الكولونياليين يبين أن الماكرون/يين ( على وزن التبون/يين) قد استنفذوا جهدهم في ابتزاز المملكة. هذه المحاولات البائسة تعكس حجم استماتة الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن قضية المغرب الأولى، كما تعكس سخافة مواقف الرئيس الأكثر صفعا في التاريخ مقابل حكمة نظام ملكي أصله ثابت تاريخيا.
    شخصيا ، أنا أرى أن تتزايد حدة السعار في مواجهة البلاد سواء من نظام الكابرانات أو أولياء نعمتهم من محتكري الجماجم أو حتى من البرلمان الأوربي، بؤشر على أن القضية المفتعلة في طريقها إلى الحل. خصوصا وأن حجر الحذاء ارتد إلى أسفل قدم واضعه فأصبحت قدمه تنز دما منذ أكثر من أربعة عقود.

    2

  5. الخنازير نسخة طبق الاصل للكراغلة
    انهم سائرون في طريق والبحث عن النيل من المملكة في كل الميادين وحتى الرياضية وهاهم ينبشون لتوريط اللاعب حكيمي
    يجب على المغرب القيام بشيء لصفع الخنازير عاجلا

    1

  6. الماسونيون حكام فرنسا وصهاينة العرب الجزاءر وراء كل شر وقع للمملكة اللع اجعله كيدهم في نحورهم انه الحسد،والبغض،والكراهية للمملكة التي أصبحت راءدة،في جميع،المجالات والله،المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق