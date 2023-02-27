“اشرف حكيمي”..الصحافة الفرنسية تنبش في تفاصيل تهمة ” الإغتصاب”
قالت صحيفة فرنسية ان أشرف حكيمي سيواجه تهمة ” الإغتصاب ” مضيفة ان علاقة غرامية انطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. انتهت بتقديم شكاية ضده لدى الشرطة .
وقالت الصحيفة الفرنسية، في تقريرها، إنه تعرف على الشابة عبر موقع إنستغرام، والسبت الماضي، ذهبت إلى منزله مستخدمة خدمة” أوبر”، وفي منزله “خرجت الأمور عن السيطرة”، حسب رواية الشابة، “حيث قبلها على فمها وخلع ملابسها وقبل ثدييها رغم رفضها”.
وكشفت الصحيفة ” انه في منزل الأخير خرجت الأمور عن السيطرة ، حسب كلمات الشابة اذ ارغمها اشرف حكيمي على تقبيله وخلع ملابسها وقبّل ثدييها رغم احتجاجاتها.
وقالت الشابة انها دفعت اللاعب المغربي بعيدا و كانت سترسل بعد ذلك رسالة نصية قصيرة إلى صديق ليأتي من اجل اخراجها من بيته
واسنرسلت الصحيفة بالقول انه في نهاية هذا الأسبوع ، كان من الواضح أن اشرف حكيمي كان بمفرده في المنزل. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي ، كانت زوجته وطفلاهما في إجازة في دبي
6 تعليقات
وجب توعية جميع الشخصيات و النجوم المغاربة في فرنسا و أوروبا عموما بكونهم سيستدرجون للاطاحة بهم في مثل هده القضايا من أجل لي الدراع لوطننا الحبيب و محاولة إطفاء إشعاعي.
غادين الصقور ليه مونتيف حتا هو
يبدو هذه الأيام قصة الاغتصاب فيها الحركة فيها شوية الفلوس
ثم قال ماذا؟
رائحة استهداف كل ما هو مغربي من الكولونياليين يبين أن الماكرون/يين ( على وزن التبون/يين) قد استنفذوا جهدهم في ابتزاز المملكة. هذه المحاولات البائسة تعكس حجم استماتة الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن قضية المغرب الأولى، كما تعكس سخافة مواقف الرئيس الأكثر صفعا في التاريخ مقابل حكمة نظام ملكي أصله ثابت تاريخيا.
شخصيا ، أنا أرى أن تتزايد حدة السعار في مواجهة البلاد سواء من نظام الكابرانات أو أولياء نعمتهم من محتكري الجماجم أو حتى من البرلمان الأوربي، بؤشر على أن القضية المفتعلة في طريقها إلى الحل. خصوصا وأن حجر الحذاء ارتد إلى أسفل قدم واضعه فأصبحت قدمه تنز دما منذ أكثر من أربعة عقود.
الخنازير نسخة طبق الاصل للكراغلة
انهم سائرون في طريق والبحث عن النيل من المملكة في كل الميادين وحتى الرياضية وهاهم ينبشون لتوريط اللاعب حكيمي
يجب على المغرب القيام بشيء لصفع الخنازير عاجلا
الماسونيون حكام فرنسا وصهاينة العرب الجزاءر وراء كل شر وقع للمملكة اللع اجعله كيدهم في نحورهم انه الحسد،والبغض،والكراهية للمملكة التي أصبحت راءدة،في جميع،المجالات والله،المستعان