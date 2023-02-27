“اشرف حكيمي”..الصحافة الفرنسية تنبش في تفاصيل تهمة ” الإغتصاب”

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة فرنسية ان أشرف حكيمي سيواجه تهمة ” الإغتصاب ” مضيفة ان علاقة غرامية انطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. انتهت بتقديم شكاية ضده لدى الشرطة .

وقالت الصحيفة الفرنسية، في تقريرها، إنه تعرف على الشابة عبر موقع إنستغرام، والسبت الماضي، ذهبت إلى منزله مستخدمة خدمة” أوبر”، وفي منزله “خرجت الأمور عن السيطرة”، حسب رواية الشابة، “حيث قبلها على فمها وخلع ملابسها وقبل ثدييها رغم رفضها”.

وكشفت الصحيفة ” انه في منزل الأخير خرجت الأمور عن السيطرة ، حسب كلمات الشابة اذ ارغمها اشرف حكيمي على تقبيله وخلع ملابسها وقبّل ثدييها رغم احتجاجاتها.

وقالت الشابة انها دفعت اللاعب المغربي بعيدا و كانت سترسل بعد ذلك رسالة نصية قصيرة إلى صديق ليأتي من اجل اخراجها من بيته

واسنرسلت الصحيفة بالقول انه في نهاية هذا الأسبوع ، كان من الواضح أن اشرف حكيمي كان بمفرده في المنزل. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي ، كانت زوجته وطفلاهما في إجازة في دبي

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 9 1