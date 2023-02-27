الاشتباه في تهمة” الاغتصاب” تجر أشرف حكيمي للتحقيق

هبة بريس _ الرباط

قال صحيفة فرنسية ان تهمة الإغتصاب تلاحق لاعب باريس سان جيرمان اشرف حكيمي

وقالت ذات الصحيفة ان شابة تقدمت إلى مركز الشرطة في نهاية هذا الأسبوع و قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل لاعب باريس سان جيرمان. اشرف حكيمي وعليه تم التحقيق

اشارت نفس الصحيفة ان الفتاة رفضت تقديم شكوى في الموضوع غير ان النيابة تبنت القضية.

تفاصيل اكثر في المتابعة القادمة

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