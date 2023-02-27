FOOTBALL , LIGUE 1 22E JOURNEE , 04/02/2023 , PARIS , PARC DES PRINCES / PARIS SG - TOULOUSE FC / ACHRAF HAKIMI PHOTO LE PARISIEN / ARNAUD JOURNOIS

الاشتباه في تهمة” الاغتصاب” تجر أشرف حكيمي للتحقيق

2023-02-27 / 20:04
5
هبة بريس _ الرباط

قال صحيفة فرنسية ان تهمة الإغتصاب تلاحق لاعب باريس سان جيرمان اشرف حكيمي

وقالت ذات الصحيفة ان شابة تقدمت إلى مركز الشرطة في نهاية هذا الأسبوع و قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل لاعب باريس سان جيرمان. اشرف حكيمي وعليه تم التحقيق

اشارت نفس الصحيفة ان الفتاة رفضت تقديم شكوى في الموضوع غير ان النيابة تبنت القضية.

تفاصيل اكثر في المتابعة القادمة

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم

تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم

2023-02-27 / 23:27
Photo of جماهير الأرجنتين تفوز بجائزة “الفيفا”

جماهير الأرجنتين تفوز بجائزة “الفيفا”

2023-02-27 / 23:15
Photo of ميسي يتربع على عرش اللاعب الأفضل لسنة 2022

ميسي يتربع على عرش اللاعب الأفضل لسنة 2022

2023-02-27 / 22:51
Photo of سكالوني أفضل مدرب في العالم

سكالوني أفضل مدرب في العالم

2023-02-27 / 22:08
Photo of ماري إيربس أفضل حارسة مرمى في العالم

ماري إيربس أفضل حارسة مرمى في العالم

2023-02-27 / 21:57
Photo of “مارتينيز” يذرف الدموع بعد التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى

“مارتينيز” يذرف الدموع بعد التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى

2023-02-27 / 21:55
Photo of تجديد عقد مدرب منتخب الأرجنتين بعد تتويجه بالمونديال

تجديد عقد مدرب منتخب الأرجنتين بعد تتويجه بالمونديال

2023-02-27 / 21:01
Photo of “اشرف حكيمي”..الصحافة الفرنسية تنبش في تفاصيل تهمة ” الإغتصاب”

“اشرف حكيمي”..الصحافة الفرنسية تنبش في تفاصيل تهمة ” الإغتصاب”

2023-02-27 / 20:34
Photo of إقصائيات الكان.. الكاف تختار الكزاز لقيادة مباراة غينيا بيساو و نيجيريا

إقصائيات الكان.. الكاف تختار الكزاز لقيادة مباراة غينيا بيساو…

2023-02-27 / 17:08
Photo of لجنة التحكيم بالكاف تعين رضوان جيد لقمة الكاميرون و ناميبيا

لجنة التحكيم بالكاف تعين رضوان جيد لقمة الكاميرون و…

2023-02-27 / 15:38

‫5 تعليقات

  3. هل بدأ الانتقام من منتخب الساجدين و الأبرار الذين أظهروا للعالم أخلاق المسلمين. اليوم حكيمي و بالامس زياش الذي حرم من الانتقال الى PSG بحجة تأخر ملفه و امرابط كذلك. لكم الله يا أبطال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق