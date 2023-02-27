الاشتباه في تهمة” الاغتصاب” تجر أشرف حكيمي للتحقيق
هبة بريس _ الرباط
قال صحيفة فرنسية ان تهمة الإغتصاب تلاحق لاعب باريس سان جيرمان اشرف حكيمي
وقالت ذات الصحيفة ان شابة تقدمت إلى مركز الشرطة في نهاية هذا الأسبوع و قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل لاعب باريس سان جيرمان. اشرف حكيمي وعليه تم التحقيق
اشارت نفس الصحيفة ان الفتاة رفضت تقديم شكوى في الموضوع غير ان النيابة تبنت القضية.
تفاصيل اكثر في المتابعة القادمة
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
5 تعليقات
أعتقد أن القضاء الفرنسي أصبح مؤسسة سياسية بيد ماكرون
hhhhh, c’est la mode pour s’enrichir
هل بدأ الانتقام من منتخب الساجدين و الأبرار الذين أظهروا للعالم أخلاق المسلمين. اليوم حكيمي و بالامس زياش الذي حرم من الانتقال الى PSG بحجة تأخر ملفه و امرابط كذلك. لكم الله يا أبطال.
كلوشار معاري مراتو الله يعطيه الحبس
ستلفق لهم جميع اتهم لانهم رفعوا علم فلسطين
ومعروف من يلفق مثل هته التهم