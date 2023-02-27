ماكرون : سنمضي قدما في تعزيز علاقة فرنسا مع المغرب

هبة بريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من “الجدل” الراهن.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في إفريقيا “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”، منتقدا من “يحاولون المضي في مغامراتهم” ولديهم “مصلحة بألا يتم التوصل” الى مصالحة مع الجزائر.

ويشار أن المغرب قرر خلال فبراير الجاري، إنهاء مهام محمد بنشعبون سفير المملكة بباريس.

وتزامن هذا القرار مع أزمة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفتور العلاقات مع باريس.

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