ماكرون : سنمضي قدما في تعزيز علاقة فرنسا مع المغرب

2023-02-27 / 19:34
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هبة بريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من “الجدل” الراهن.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في إفريقيا “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”، منتقدا من “يحاولون المضي في مغامراتهم” ولديهم “مصلحة بألا يتم التوصل” الى مصالحة مع الجزائر.

ويشار أن المغرب قرر خلال فبراير الجاري، إنهاء مهام محمد بنشعبون سفير المملكة بباريس.

وتزامن هذا القرار مع أزمة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفتور العلاقات مع باريس.

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‫6 تعليقات

  1. المنضار الوحيد والطريق الوحيد إلى قلوب المغاربة هي وحدة أراضيه من طنجة إلى لكوير والصحراء الشرقية.فرنسا تعرف جيدا أين تنتهي حدود الإمبراطورية المغربية .

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  6. مجرد تساؤل.
    ما الذي يرضي الجزائر وكيف نتفادى غضبها !!!؟؟؟
    ذلكم التساؤل الذي أصبح يُحير ويرهق ويؤرق ويرعب فرنسا، لتفادي غضبة جزائرية تقيها ما حصل للمغرب ولإسبانيا.
    بعد اتهام الجزائر فرنسا بتسخير إمكانياتها الدبلوماسية والقنصلية والأمنية والاستخباراتية باختطاف وتهريب الخبارجية أميرة بوراوي وسحب سفيرها لدى باريس، ما كان على ماكرون سوى الانحناء والتعبير على واجب الطاعة وسرعة الاستجابة لتفادي قطع شعرة معاوية. “فَلَعَنَ وتَحَدَى” المتسببين في ما حصل بما نصه:
    “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”، منتقدا من “يحاولون المضي في مغامراتهم” ولديهم “مصلحة بألا يتم التوصل” إلى مصالحة مع الجزائر.” انتهى الاقتباس
    وقبلها اتخذ أصعب وأهم قراراتها عندما ليس فقط أنهى مهام سفيره لدى الجزائر المتهم في قضية بوراوي بل شطبه نهائيا من السلك الدبلوماسي.
    والحقيقة ليس فقط ماكرون بل كل فرنسا مهووسة بالجزائر. فبعد ثماني سنوات قضاها كسفير سابق لفرنسا في الجزائر قال كزافيي دريانكور الذي قضى 8 سنوات على فترتين كسفير لفرنسا لدى الجزائر وتمنى انهيارها منذ أيام، قال مذاكراته المعنونة: ”اللغز الجزائري: أوراق سفارة في الجزائر” ما نصه:
    “الجزائريون يجيدون تركيع محاوريهم، ونحن منهم طبعا”.

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