فيينا .. وفد برلماني مغربي يشارك في أشغال دورة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن

هبة بريس _ الرباط

شارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي انعقدت في فيينا يومي 23 و24 فبراير الجاري.

وذكر بلاغ للبرلمان أن مشاركة الوفد المغربي في هذا الحدث تندرج في إطار جهود المؤسسة التشريعية الوطنية لتعزيز قنوات الدبلوماسية البرلمانية والحوار السياسي والتعاون مع شركاء المملكة، وخاصة الأوروبيين،مشيرا الى أن المملكة تحظى بصفة شريك من أجل التعاون داخل منظمة الأمن والتعاون الأوربي.

وأبرز البلاغ أن جدول أعمال هذه الدورة، التي تزامنت مع ذكرى مرور سنة عن اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، تضمن جلسة مشتركة للجان الدائمة خصصت لإلقاء خطابات رفيعة المستوى من المسؤولين المضيفين، ألقاها كل من رئيس المجلس الوطني النمساوي، وولفغانغ سوبوتكا، ورئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مارغاريتا سيدرفيلت، ومسؤولون آخرون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار إلى أن هذه الدورة خصصت أيضا لعقد جلسات اللجان الدائمة وتحضير مشاريع القرارات والتقارير التي سيتم تقديمها خلال الدورة السنوية المقبلة للجمعية البرلمانية المزمع عقدها في فانكوفر، كندا، هذا الصيف، مضيفا أنه تم تنظيم منتدى برلماني بعنوان “سنة من الحرب الروسية- الأوكرانية”، حيث توزعت أشغاله على ثلاث جلسات، وحول ثلاثة محاور أساسية هي “الوضع في أوروبا الشرقية”، و”الحوار البرلماني في أوكرانيا”، و”السجناء السياسيين”.

وأكد البلاغ أن هذه الدورة كانت فرصة للوفد المغربي من أجل مد جسور التواصل مع مختلف الوفود المشاركة، مشيرا في هذا الصدد إلى عقد لقاءات ثنائية مع كل من رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن و التعاون بأوروبا، مارغاريتا سيدرفيلت، والأمين العام للجمعية البرلمانية، روبيرتو مونتيلا، و الرئيسة السابقة للجمعية البرلمانية، كريستين موتونين.

وأضاف أنه تم كذلك عقد لقاء مع نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا و الممثل الخاص المعني بشؤون البحر الأبيض المتوسط، باسكال أليزار، الذي رحب بحضور المغرب في هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان مناسبة للتباحث حول سبل تطوير علاقات دول البحر الأبيض المتوسط في أفق التحضير للنسخة المقبلة للمنتدى البرلماني المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، الذي يعهد له بتعزيز الحوار بين دول البحر الأبيض المتوسط وفتح المزيد من الآفاق للتعاون والتنسيق على مختلف المستويات.

وضم الوفد البرلماني الذي مثل مجلسي النواب والمستشارين، النواب مروى الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، و خليد حاتمي عن فريق الأصالة و المعاصرة، و ياسين عكاشة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب المستشارين الحسين أودمين عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الكريم الهمس عضو فريق الأصالة والمعاصرة وعضو الشعبة الوطنية في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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