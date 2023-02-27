المغرب يلغي الإدلاء بـ”البطاقة الصحية” للوافدين إلى أراضيه

هبة بريس _ الرباط

أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الإثنين، إلغاء شرط الإدلاء بالبطاقة الصحية للمسافر من أجل الدخول إلى المغرب. وذلك في تدوينة للمكتب على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد اعلنت عن تحديث البروتوكول الصحي للسفر الدولي واستمارة البطاقة الصحية للمسافر، عقب قرار رفع إجراءات تعليق الرحلات.

وأفادت الوزارة حينها ، في بلاغ موجه للمسافرين الراغبين في الدخول إلى المملكة المغربية عبر المطارات أو الموانئ، أنه تم ابتداء من 26 يوليوز 2022، تحيين وتوحيد استمارة البطاقة الصحية للمسافر بالنسبة لركاب البواخر والطائرات معا.

وقالت ان هذا الإجراء يهدف إلى التقليل من مخاطر دخول حالات كوفيد-19، بما فيها المتحورات أو المتغيرات الفرعية

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